ACI-INITIATIVEN ZUR FÖRDERUNG DER NACHHALTIGKEIT AUF UN-KLIMAKONFERENZ VORGESTELLT

Farmington Hills, Michigan, Usa (ots/PRNewswire)

Das American Concrete Institute (ACI) und NEU: An ACI Center of Excellence for Carbon Neutral Concrete (NEU) werden bei der COP28 vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, eine wichtige Ankündigung zum Thema Nachhaltigkeit machen. Die Bekanntmachung ist Teil des Programms einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Global Cement and Concrete Association (GCCA) am Mittwoch, 6. Dezember, von 11.45 bis 12.45 Uhr Ortszeit im GCCA-Pavillon.

Tony Nanni, Präsident des American Concrete Institute, und Dean Frank, Exekutivdirektor von NEU, werden Nachhaltigkeitsthemen im Hinblick auf die gebaute Umwelt erörtern und eine neue Ressource vorstellen, die bald für die Betonbauindustrie verfügbar sein wird. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der COP28 sind zu den Vorträgen im GCCA-Pavillon eingeladen.

„Nachhaltigkeit ist in vielen Branchen ein zentrales Thema, doch die Betonbauindustrie steht vor einer einzigartigen Chance, die Art und Weise, wie Zivilisationen gebaut werden, grundlegend zu verändern", so ACI-Präsident Nanni. „ACI und NEU sind optimal positioniert, um diese Initiativen umzusetzen, und wir freuen uns darauf, unser Know-how weiterzugeben und mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die dieses Interesse teilen."

Die Vertragsstaatenkonferenz, auch bekannt als COP, ist eine Initiative des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und kommt bei der COP 28 in Dubai zu seinem 28. Treffen zusammen. Seit fast drei Jahrzehnten treffen sich die Vertragsstaaten jedes Jahr bei der COP, um die Aufmerksamkeit der Welt auf den Klimawandel zu lenken, Veränderungen zu quantifizieren und Programme und Verantwortlichkeiten festzulegen, um den Anstieg der globalen Temperaturen zu verlangsamen.

Die 2018 gegründete GCCA will erreichen, dass Beton als nachhaltiges Baumaterial der Wahl für die heutigen Bedürfnisse anerkannt wird, und setzt sich für den Aufbau einer strahlenden, widerstandsfähigen und nachhaltigen Zukunft für Beton ein. Die GCCA ist auch ein ACI International Partner – die Organisationen arbeiten gemeinsam daran, Informationen über Beton, Betonstrukturen und insbesondere die Nachhaltigkeit von Beton zu erstellen und zu verbreiten.

Weitere Informationen über ACI-Initiativen und die Teilnahme an der COP28 finden Sie auf concrete.org.

