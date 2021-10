Human Essence

Persönliches Wahlkampfteam: Diese 8 Arten von Menschen braucht man in seinem Leben

Emmendingen

Die aktuelle Bundestagswahl zeigt - kein Politiker würde ohne ein starkes Team in den Wahlkampf ziehen. Das lässt sich ins Allgemeine übertragen, denn jeder Mensch sollte sich sowohl privat als auch beruflich ein eigenes Team aufbauen. Auf diese Weise schafft man ein belastbares Umfeld, auf das man sich in guten und schlechten Zeiten verlassen kann.

"Wir sind alle selbst für unser Leben verantwortlich. Dennoch braucht der Mensch Personen um sich herum, denen er sich anvertrauen und die er um Rat fragen kann", erklärt der ganzheitliche Coach und Trainer Christian Rieken. Welche Arten von Menschen man in seinem Leben braucht und worauf man bei der Auswahl des persönlichen Erfolgsteams achten sollte, verrät Ihnen Christian Rieken gerne in diesem Beitrag.

Vorweg ist zu sagen, dass es generell keine Arten von Menschen gibt, sondern Menschen, bei denen bestimmte Qualitäten überwiegen. Die Kategorisierung ist in diesem Artikel genau so zu verstehen. Mit dem Begriff Qualität werden an dieser Stelle Eigenschaften bezeichnet, die wir als Menschen in uns haben, die wir erkennen und entwickeln sollten.

1. Die Zuhörer

Die Zuhörer schaffen in unserem Leben einen Raum für unseren eigenen Ausdruck und stärken mit ihrer Qualität den Sinn für unsere Stimme. Da kann man gespannt lauschen, was alles aus einem herauskommt, wenn man plötzlich den Raum dafür findet, weil man nicht unterbrochen und nicht manipuliert wird. Man kann tiefe Einsichten in die eigenen Ressourcen gewinnen und in die Ideen, die man in seinem Inneren hat - ohne jeglichen Fremdeinfluss. Die Zuhörer bringen uns dazu, von uns selbst zu lernen.

2. Die Mutigen

Die Mutigen setzen den Fokus auf das Gelingen. Sie lassen sich nicht durch alte Erfahrungen, Ängste oder Komfortzonen bremsen. Hürden sind in ihrer Welt Herausforderungen, die angenommen und bewältigt werden müssen. Sie ermuntern und unterstützen uns, wenn es darum geht, einfach loszulaufen. Mit den Mutigen machen wir neue Erfahrungen und sie bringen uns die beständige Veränderung.

3. Die Motivatoren

Motivatoren spornen uns an. Sie finden Vision und Größe in sämtlichen Themen und schaffen es spielend, uns für Neues zu begeistern. Ihre Kraft hilft uns, die Komfortzone zu verlassen und echte Durchbrüche zu erzielen.

4. Die Präsenten

In ihrer Gegenwart können wir ganz die Person sein, die wir wirklich sind: Es müssen keine Rollen gespielt und keine Masken getragen werden. Die Präsenten bewerten uns nicht und haben uns betreffend auch keine Erwartungen. Wir können uns in ihrer Gegenwart einfach fallen lassen mit all unseren Gefühlen. Ihre Anwesenheit ist heilsam und schafft den Raum für Verbundenheit und Sicherheit.

5. Die Umsetzer

Sie entwickeln die Strukturen und entwerfen die Strategien für alles, was umgesetzt werden muss. Die Qualität der Umsetzer treibt mit sehr viel Fleiß und Einsatz Projekte voran und am Ende stehen wertvolle Ergebnisse.

6. Die Achtsamen

Der Blick der Achtsamen umfasst das Ganze. Dieser Blick löst sich von Strukturen und weiß nichts von Müssen und Sollen, von Konzepten, Zielen und Wünschen. Die Achtsamen sehen den Raum zwischen all dem und erinnern uns an das Hier und Jetzt, damit wir den einzigen Moment, in dem wir glücklich sein können, nicht verpassen. Sie lehren uns loszulassen. Mit ihnen finden wir Gelassenheit.

7. Die Macher

Sie wissen, was zu tun ist, oder man sagt es ihnen einfach und sie werden augenblicklich an die Umsetzung gehen. Die Macher denken dabei nicht viel nach, für sie ähneln Prozesse und Aufgaben einem Fließband. Alles wird sofort erledigt, ohne etwas zu hinterfragen oder das Ergebnis in Zweifel zu ziehen. Sie helfen dabei, dass die Dinge gemacht werden, die gemacht werden müssen.

8. Die Chefs

Ihre Qualität besteht darin, dass sie das Team beständig im Auge behalten. Alle sollen emotional an das Projekt gebunden sein. Auch die Prozesse werden in einer Symbiose miteinander verknüpft. Sie übernehmen die Verantwortung für das Gesamtbild und das Endergebnis. Ihre Anwesenheit gibt uns die Möglichkeit, uns aus rein operativen Belangen zurückzuziehen, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was den größten Wert für uns hat.

Über Christian Rieken:

Christian Rieken unterstützt Unternehmer und Selbstständige seit über drei Jahrzehnten als Trainer, Therapeut und Seminarleiter. Als Gründer von Human Essence verfolgt er dabei die Mission, die inneren Blockaden von Experten, Coaches, Berater und Mentoren zu lösen, sodass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. So soll es ihnen möglich werden, das eigene Unternehmen zu automatisieren und zu skalieren und dadurch ihre eigene Freiheit zu vergrößern.

