EuroParcs Biggesee: Verkaufsstart von Ferienimmobilien im ersten deutschen Ferienpark

Köln / Attendorn (ots)

Drei verschiedene Häusertypen für vier bis acht Personen verfügbar

Unterkünfte in Strandnähe stehen als erstes zum Verkauf

Ferienimmobilien als attraktive Geldanlage

Nach Erwerb der Campinganlage Biggesee-Waldenburg im letzten Jahr startet EuroParcs ab sofort den Verkauf von Ferienimmobilien im ersten deutschen Ferienpark EuroParcs Biggesee. Zur Wahl stehen zunächst die Haustypen "Attendorn" für vier Personen, "Biggesee" für sechs Personen sowie "Sauerland" für acht Personen. Die Preise für die Ferienhäuser liegen zwischen 179.500 Euro und 299.500 Euro zzgl. Mehrwertsteuer und inkludieren ein entsprechendes Möbelpaket für die Immobilie. Noch nicht enthalten sind jedoch Betreiber- und Pachtgebühren der Grundstücke. Die Grunderwerbssteuer entfällt aus diesem Grund. Der neue Erholungspark besticht mit seiner einzigartigen Lage direkt am Ufer des Biggesees und wurde unter nachhaltigen und modernen Gesichtspunkten konzipiert.

"Wir freuen uns, mit dem Verkaufsstart im EuroParcs Biggesee einen weiteren wichtigen Schritt auf dem deutschen Markt zu gehen. Die idyllische Umgebung und unser vielfältiges Angebot machen den Ferienpark für Kaufinteressierte und Urlaubsgäste gleichermaßen attraktiv", so Stefan Thurau, Geschäftsführer von EuroParcs Deutschland.

Rundum ausgestattet: Das eigene Ferienhaus im Sauerland

Die zum Verkauf stehenden Ferienhäuser zeichnen sich durch einen guten Lichteinfall und heimelige Atmosphäre aus. Dazu tragen unter anderem die gut ausgestatteten und möblierten Terrassen sowie Küchen bei. Häuser mit 50 oder 60 Quadratmetern verfügen über einen PKW-Stellplatz, Unterkünfte ab 80 Quadratmeter sogar über zwei Parkplätze. Die Versorgung der Immobilien mit grüner Energie erfolgt über eine große Zentral-Photovoltaikanlage. Zudem entsprechen alle Gebäude den neuen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und zeichnen sich beispielsweise durch eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung aus. Ein Energieausweis wird nach der Baufertigstellung ausgestellt.

Als etablierter Ferienparkanbieter verfügt EuroParcs über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Verkauf von Ferienimmobilien. Neben einer professionellen Verwaltung profitieren Investor:innen von einem komfortablen Rundum-Service: EuroParcs pflegt und wartet die Objekte und Gärten sowie die gesamte Parkanlage.

"Im Gegensatz zum klassischen, überteuerten Immobilienmarkt stellen Immobilien im Ferienpark heutzutage eine attraktive Anlagemöglichkeit dar. Die Ferienhäuser bei EuroParcs stehen den Käufer:innen nicht nur zur Eigennutzung bereit, sondern bieten zugleich eine garantierte Rendite von 2,5 % für die ersten 5 Jahre. Mit der immer weiter steigenden Nachfrage nach Ferienimmobilien verzeichnen wir seit Jahren auch eine Wertsteigerung unserer Objekte", so Thurau.

Fertigstellung bis 2026/27: Die nächsten Schritte am Biggesee

Die Umgestaltung der verschiedenen Areale des EuroParcs Biggesee erfolgt in unterschiedlichen Bauphasen. Im ersten Schritt werden 42 Häuser für vier bis acht Personen im südlichen Geländeteil errichtet und in den Verkauf gehen. Die Wohnbereiche in Strandnähe bieten einen einzigartigen Panoramablick auf den Biggesee. Im weiteren Verlauf entstehen auch moderne Baumhäuser, Glamping-Zelte, Camping-Stellplätze und ein breitgefächertes Angebot an Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Für die Neugestaltung der Ferienanlage arbeitet EuroParcs eng mit der Stadt- und Gemeindeverwaltung der Hansestadt Attendorn sowie Experten für Umwelt und Lärmschutz zusammen. Zudem wurden im Voraus alle nötigen Umwelt- und Verkehrsgutachten eingeholt. Die Fertigstellung des Projekts ist bis 2026/27 geplant.

Weitere Informationen zum Neubauprojekt finden Interessierte auf der Website.

Über die EuroParcs Group

Die niederländische EuroParcs Group gehört zu den innovativsten europäischen Betreibern von Ferienparks. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Apeldoorn in den Niederlanden wurde 1981 gegründet und zählt mittlerweile über 60 Standorten in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Bonaire, Deutschland und Österreich. Der Markteintritt 2021 in Deutschland war ein weiterer Schritt auf dem Expansionskurs, mit dem die EuroParcs Group bis 2030 die größte und attraktivste Marke von Ferienparks in Europa werden will. Die Grundlage des Erfolgs ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern - von Behörden über Tourismusverbände bis zu Lieferanten. Ziel von EuroParcs ist es, mit hochwertigen Ferienparks einen Mehrwert für den regionalen Tourismus zu schaffen und zugleich ein wertvoller Partner der lokalen touristischen Entwicklung zu sein. Europaweit kreieren bereits über 1.100 Mitarbeiter:innen überraschende und unvergessliche Urlaubserlebnisse für rund 600.000 Gäste jährlich.

Mehr Informationen unter: www.europarcs.de

