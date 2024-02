Iceland ProCruises

Segel-Kreuzfahrt: Heiraten am Lieblingsort der Seychellen

Auf den Segelschiffen von Silhouette Cruises vor der Traumkulisse der Seychellen heiraten

Trauungen sind in Deutschland rechtsgültig

Bremen (ots)

Die ganz persönliche Hochzeitskulisse für die Fahrt in den Hafen der Ehe ist bei Segel-Kreuzfahrten auf den Seychellen möglich: Für die Hochzeitszeremonie an Bord setzen die Segelschiffe von Silhouette Cruises den Anker vor der Kulisse der Wahl - ob nahe der Lieblingsinsel oder in der Traumbucht. Die standesamtlichen Eheschließungen sind auch in Deutschland rechtsgültig.

Das Hochzeitspaar wählt aus den verschiedenen Seychellen-Inseln der Route aus: Ob vor St. Pierre Island bei Curieuse, vor La Digue, Praslin oder Mahé - das Schiff ankert dann auf Wunsch für die Zeremonie vor dem Lieblingsstrand. So lässt sich die Hochzeit beispielsweise direkt im Anschluss bei einem Barbecue auf der Schildkröteninsel Curieuse feiern. Auf La Digue kann sich das Paar zudem für weitere Hochzeitsbilder am weltberühmten Bacardi-Strand, dem Anse Source d'Argent, fotografieren lassen oder im UNESCO-Welterbe Valleé de Mai auf Praslin zusammen mit der Riesen-Kokosnuss Coco de Mer posieren.

· Trauungen durch einen Standesbeamten auf dem Schiff

An Bord der drei Segelschiffe von Silhouette Cruises können Paare aber nicht nur den Bund fürs Leben schließen, sondern auch ihr Gelübde erneuern: Für beide Optionen lassen sich verschiedene Hochzeitspakete buchen. So kann die Heirat beispielsweise während der regulären, einwöchigen Kreuzfahrt oder als Tagesarrangement stattfinden. Wer lieber ganz privat mit den engsten Freunden und der Familie feiern möchte, hat die Möglichkeit, eines der Schiffe komplett zu chartern. Die Trauungen werden von einem Standesbeamten auf dem Schiff durchgeführt - dank einer Apostille auf der Heiratsurkunde, die die Authentizität des Dokuments bestätigt, ist der Bund fürs Leben auch in Deutschland rechtsgültig und anerkannt.

· Honeymooner-Angebote für die Braut

Frisch Vermählte profitieren darüber hinaus von einem speziellen Honeymooner-Angebot. Denn um die Heirat im Urlaubsparadies perfekt zu machen, gibt es von Silhouette Cruises ein besonderes Geschenk: An Bord der historischen "Sea Pearl" erhält die Braut einen Preisvorteil von 50 Prozent, für die "Sea Bird" oder die "Sea Star" von 20 Prozent - sofern die Reise innerhalb von sechs Monaten nach der Eheschließung angetreten wird.

Buchung und weitere Informationen:

www.seychelles-cruises.com oder in jedem Reisebüro

Silhouette Cruises, gegründet 1997, bietet mit einem neuen Tourismus-Konzept auf zwei modernen und einem historischen Segelschiff sowie dem Expeditionsschiff "Maya's Dugong" Kreuzfahrten durch die Inselwelt der Seychellen an. Die Kombination aus der Romantik von Kreuzfahrten unter Segeln sowie der Vielfalt aus Natur und Kultur der Inselgruppe der Seychellen sorgt für einen gleichermaßen entspannten als auch abwechslungsreichen Urlaub. Die Routen und die Atmosphäre an Bord der modernen "Sea Star" und "Sea Bird" sowie auf dem historischen Segler "Sea Pearl" sprechen verschiedene Zielgruppen gleichermaßen an: Naturliebhaber schätzen die abwechslungsreichen Landgänge, Wassersportler gehen auf Tauch-, Schnorchel- oder Kajakausflüge. Seit 2015 legt die "Maya's Dugong" zudem zu Expeditionskreuzfahrten zu den Outer Islands der Seychellen ab. Und nicht zuletzt gelten die Seychellen als Traumziel für Hochzeitsreisende, für die Silhouette Cruises spezielle Honeymooner-Angebote bereithält. www. seychelles-cruises.com.

