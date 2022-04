Deutsche Teilkauf GmbH

Deutsche Teilkauf geht exklusive Partnerschaft mit ImmoScout24 ein

Düsseldorf (ots)

ImmoScout24, Deutschlands Marktführer unter den Immobilienportalen, geht eine exklusive Partnerschaft mit der Deutschen Teilkauf GmbH ein. Das Portal integriert das verbraucherfreundliche Angebot der Deutschen Teilkauf in das Leistungsportfolio für seine Nutzer.

Ab sofort wird das Angebot der Deutschen Teilkauf als zentraler Bestandteil der Immobilienbewertung und als Teil des Leistungsportfolios in die Online-Plattform von ImmoScout24 integriert. Interessierte Immobilieneigentümer haben damit die Möglichkeit, im Zuge ihrer Immobilienbewertung über ImmoScout24 ein unverbindliches Angebot für einen Teilverkauf ihrer Immobilie über die Deutsche Teilkauf einzuholen. Dabei profitieren die Nutzer von einer KI-gestützten Immobilienbewertung durch die Deutsche Teilkauf. In welcher Höhe die Immobilie bewertet und welche künftige Wertentwicklung erwartet wird, erfahren Immobilieneigentümer in Echtzeit.

Die Deutsche Teilkauf bietet ihren Kunden und Vertragspartnern höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Dies belegt das Unternehmen mit seinen Zertifizierungen des Informationssicherheits-Managementsystems durch den TÜV Rheinland sowie des Qualitätsmanagementsystems durch die DEKRA.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ImmoScout24, um gemeinsam den Wachstumsmarkt Teilverkauf zu erschließen", sagt Marian Kirchhoff, Geschäftsführer und Mitgründer der Deutschen Teilkauf. "Unser Ziel ist es, als Qualitätsführer im Bereich Teilverkauf Maßstäbe zu setzen. Durch die exklusive Partnerschaft mit ImmoScout24 ermöglichen wir noch mehr interessierten Immobilieneigentümern einen flexiblen Zugriff auf ihr illiquides Vermögen, während sie von unserem umfassenden Beratungsservice, unseren Sicherheitsgarantien und zertifizierten Prozessen und Systemen profitieren."

"Das Modell des Immobilien-Teilverkaufs ist in den USA und Großbritannien bereits weit verbreitet", sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. "Es ist ein starker Wachstumsmarkt, in dem viel Bewegung ist und in dem die Deutsche Teilkauf hierzulande eine tragende Rolle einnimmt. Mit der langfristig angelegten Kooperation freuen wir uns, unseren gemeinsamen Kunden ein attraktives Angebot für ihre individuelle Lebenslage bereitstellen zu können."

Über die Deutsche Teilkauf

Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage. Das Unternehmen garantiert seinen Kunden ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht, das sogenannte Nießbrauchrecht. Es wird erstrangig auf den gesamten Grundbesitz ins Grundbuch eingetragen. Hierdurch unterscheidet sich die Deutsche Teilkauf von ihren Wettbewerbern ebenso wie durch den Verzicht auf ein Durchführungsentgelt bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie. Die Deutsche Teilkauf erhielt im März 2022 als erster Teilkaufanbieter die TÜV-Zertifizierung (ISO/IEC 27001:2013) sowie bereits Im Vorjahr die DEKRA-Zertifizierung (ISO 9001:2015) - für Beratung, Ankauf und Abwicklung von Wohnimmobilien. Im April 2022 wurde der Deutschen Teilkauf der REAL Prop Tech Germany Award in der Kategorie "Finanzieren, Bewerten & Investieren" verliehen. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Marian Kirchhoff, André Dölker und Hans-Peter Kneip. Weitere Informationen: www.deutsche-teilkauf.de

Über ImmoScout24

ImmoScout24 ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über 20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 98 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Suchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und verzeichnet monatlich rund 3,5 Millionen Besuche. Weitere Informationen: www.immoscout24.de

