Phytonics GmbH

Anti-Glare-Beschichtung für Solarmodule

Deutschland (ots)

Reflexionen sind ein großes Problem in der Photovoltaik: Licht, dass an Solarmodulen gespiegelt wird, geht nicht nur für die Stromerzeugung verloren, sondern kann in Form von Blendungen die Umgebung massiv beeinträchtigen. Bisherige Ansätze wie Dünnschicht-Coatings oder Texturierungen lösen das Problem nur unzureichend.

Phytonics hat nun eine Folie entwickelt, die in der Lage ist, annähernd sämtliches Licht in das Modul einzuleiten - unabhängig von der Wellenlänge oder dem Einfallswinkel. Dadurch steigt nicht nur der Energieertrag um bis zu 10 %, mit ihr beschichtete PV-Module sind auch absolut blendfrei. Die zugrundeliegende Innovation ist Millionen Jahre alt: Phytonics nutzt das Prinzip von samt-matten Blütenblattoberflächen, die eine einzigartige Kombination aus Mikro- und Nanostrukturen aufweisen.

Phytonics ist es nun gelungen diese Strukturen in Folien aus einem langzeitstabilen Polymer zu übertragen, welche einfach auf Solarmodule aufgeklebt werden können. Aktuell arbeitet Phytonics daran, das Produktionsverfahren hochzuskalieren und rechnet mit einem Markstart in 2023. Prototypen der Anti-Glare-Beschichtung können auf dem Phytonics-Stand B5.170G auf der Intersolar 2021 in München besichtigt werden.

Original-Content von: Phytonics GmbH, übermittelt durch news aktuell