Tineco

Tineco feiert dreifachen Erfolg mit der PURE ONE STATION und dem SWITCH S7 bei den CES 2024 Awards

Las Vegas (ots)

Nach dem Ende der CES 2024 kann Tineco stolz auf gleich drei Auszeichnungen für seine Produkte PURE ONE STATION und FLOOR ONE SWITCH S7 sein. Renommierte Medien wie Reviewed, Android Headlines und housedigest haben beide Produkte als wegweisend in ihren Kategorien hervorgehoben.

Die PURE ONE STATION von Tineco erhielt die begehrte Auszeichnung "Best Of CES 2024" von Android Headlines, während Reviewed dem Produkt den "Reviewed Award" verlieh. Dies unterstreicht die herausragende Leistung und Innovation, die in der PURE ONE STATION stecken. Darüber hinaus wurde der FLOOR ONE SWITCH S7 von Tineco bei der CES 2024 mit dem "Most Innovative Award for Home Cleaning Devices" von housedigest ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt die zukunftsweisende Technologie und die herausragende Gestaltung des SWITCH S7 im Bereich der Haushaltsreinigungsgeräte.

"Diese dreifache Auszeichnung durch renommierte Medien bei der CES 2024 unterstreicht Tinecos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Diese Auszeichnungen sind nicht nur eine Bestätigung unserer fortlaufenden Bemühungen, hochwertige Produkte zu entwickeln, sondern auch eine Ermutigung, unseren Weg der Innovation weiterzugehen und den Haushalten weltweit herausragende Reinigungslösungen zu bieten", so Tineco.

Der neue Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Wisch- und Stielstaubsauger ist ab Ende März 2024 direkt beim Hersteller sowie bei Amazon erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899 Euro.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell