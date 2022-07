RVI GmbH

Drittes Gold für RVI: Wohn- und Geschäftshaus Desiro mit DGNB-Zertifikat ausgezeichnet

Bereits das dritte Wohn- und Geschäftshaus des Immobilienprojektentwicklers RVI im Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen wurde mit dem DGNB-Zertifikat in Gold für nachhaltige Gebäude ausgezeichnet. Desiro hat in der Kategorie "Neubau Wohngebäude" einen Gesamterfüllungsgrad von 70,8% erreicht. Für die Zertifizierung wurden 30 Qualitätskriterien aus den 5 Bereichen Technik, Prozesse, Ökologie, Ökonomie und soziokulturelle und funktionale Qualität berücksichtigt. Die Standortqualität wurde mit 79,2% bewertet.

Desiro ist eines von fünf RVI-Gebäuden im Klimaquartier Neue Weststadt, das nach den nachhaltigen Kriterien der DGNB geplant und gebaut worden ist. Ebenso wie die CO2-Neutralität des Gebäudes geht die DGNB-Zertifizierung aus dem städtebaulichen Vertrag hervor, den die RVI mit der Stadt Esslingen bei Grundstückserwerb abgeschlossen hat. Ein DGNB-Vorzertifikat für das gesamte Stadtquartier hat den Zielkorridor für die Gebäudeperformance von Beginn an für alle Baubeteiligten abgesteckt; zertifiziert wird jedes Gebäude einzeln.

Obwohl sich die administrativen und dokumentarischen Anforderungen der Zertifizierung auf die Baunebenkosten auswirken, sieht die RVI in ihnen einen der Vorteile des Zertifizierungsprozesses: Sie machen die Vorzüge etablierter Praktiken in der Projektentwicklung mess- und nachweisbar und liefern somit belastbare Blaupausen für künftige Projekte. "Diese dritte DGNB-Auszeichnung verdeutlicht nicht nur unser Bekenntnis zu den ehrgeizigen Klimazielen der Stadt Esslingen, sondern auch die verantwortungsvolle Planungsweise unserer Projektentwicklung", unterstreicht RVI-Geschäftsführer Carsten Buschmann.

Das innovative Energiekonzept von Desiro ist eingebettet in die Infrastruktur des Klimaquartiers Neue Weststadt, wo im Rahmen der Förderinitiative "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt" innerstädtische CO2-Neutralität erprobt wird. Das Gebäude ist an die Energiezentrale des Klimaquartiers angeschlossen, wo aus erneuerbarem Strom täglich bis zu 400 kg grüner Wasserstoff produziert werden kann. Gespeist wird der Elektrolyseprozess mit lokal erzeugtem Solarstrom, unter anderem aus den PV-Anlagen von Desiro: Auf den Dächern trägt das Gebäude ca. 1.331 m² Photovoltaikfläche. Die beim Elektrolyseprozess anfallende Abwärme wird dem quartierseigenen Nahwärmenetz zugeführt und deckt auf diese Weise den Heiz- und Warmwasserbedarf des Gebäudes.

Im Esslingen am Neckar realisiert RVI das Wohnquartier LOK.West bestehend aus fünf klimaneutralen Wohn- und Geschäftshäusern. Es entstehen insgesamt fast 500 Wohneinheiten und rd. 12.800 m² Gewerbefläche. Desiro ist der dritte Baublock und umfasst 166 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten und eine Kita. Geplant wurde das Gebäude von den Architekten der EMT Architektenpartnerschaft mbB aus Stuttgart.

