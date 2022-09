CGI Deutschland B.V. & Co. KG

CGI erhält EcoVadis-Platin-Auszeichnung und gehört damit zu den nachhaltigsten ein Prozent der Unternehmen

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) hat von EcoVadis, dem weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, ein Platin-Rating für seine Nachhaltigkeitsinitiativen erhalten. Damit gehört der Business- und IT-Dienstleister in der Kategorie "Computerprogrammierung, Beratung und verwandte Tätigkeiten" zu den besten ein Prozent der Unternehmen.

Das EcoVadis-Platin-Rating steht für die kontinuierliche Umsetzung und Integration von messbaren sowie nachvollziehbaren Initiativen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrecht, Ethik sowie nachhaltige Beschaffungspraktiken. In den vorangegangenen vier Jahren hatte CGI das Nachhaltigkeitsrating in Gold erhalten, damit gehörte der IT-Dienstleister bereits zu den besten fünf Prozent der Unternehmen.

"Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist in unseren Grundwerten verwurzelt und wir unterstützen auch unsere Kunden dabei, ihre eigenen Sustainability-Initiativen voranzutreiben. Gemeinsam mit ihnen sind wir bestrebt, das wirtschaftliche, soziale und ökologische Wohlergehen der Gemeinschaften zu verbessern, in denen wir alle leben und arbeiten", erklärt George D. Schindler, Präsident und Chief Executive Officer bei CGI. "Wir sind stolz darauf, die höchste Bewertung von EcoVadis erhalten zu haben. Sie unterstreicht unser diszipliniertes und bewährtes Vorgehen bei der Einbindung von Nachhaltigkeit in unser Business weltweit."

Als weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen hat EcoVadis mehr als 95.000 Organisationen weltweit bewertet. Die Methodik für das Rating basiert auf einem Rahmenwerk von 21 Kriterien, das sich an globalen Standards orientiert und das eine internationale Wissenschafts-Community kuratiert.

CGI möchte bis 2030 Klimaneutralität erreichen. Der IT-Dienstleister hat zudem angekündigt, messbare Verbesserungen im Hinblick auf Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion durchführen sowie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen zu wollen. CGI richtet überdies seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und den Anforderungen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sowie der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen aus.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen von CGI enthält der Corporate Social Responsibility Report 2021.

Über CGI

Die 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 88.500 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2021 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 12,13 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: www.de.cgi.com

