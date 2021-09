xelectrix Power GmbH

xelectrix Power präsentiert das vielfach ausgezeichnete Energiespeicher-System XPB PRO auf der The smarter E Europe Restart 2021

Mauthausen (ots)

Die xelectrix Power GmbH mit Sitz in Österreich ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Energiespeicherung, Optimierung und Steuerung spezialisiert hat.

Unter dem Motto DISCOVER NEW ENERGY bietet xelectrix Power neue Konzepte für den On- und Off-Grid Bereich an. Dazu gehören eigenentwickelte Wechselrichter, das Netzwerk-Analyse-Modul, Batterie- und Energie-Management-System-Konzepte, mit denen wir eine Vielzahl an Industrien (Erneuerbare Energien, E-Mobilität, Energieversorger, Bauwirtschaft, Gewerbe und Industrie) erreichen und eines der dringendsten Themen unserer Zeit ansprechen: UMWELTSCHUTZ

Die Brüder Dominik und Alexander Hartl haben früh erkannt, dass Energiespeicher eine Schlüsseltechnologie für die erfolgreiche Energiewende darstellen und 2016 xelectrix Power gegründet. Die rasante Veränderung der Energiewirtschaft, visionäres Denken und die Tatsache, dass Dieselgeneratoren auf Baustellen nicht nur ineffizient betrieben werden sondern auch hohe Emissionswerte aufweisen, motivierte die Brüder sich der Entwicklung neuartiger Energie-Speicherlösungen zu verschreiben.

Wir freuen uns, 2021 auf der The smarter E Europe Restart unseren innovativen und vielfach ausgezeichneten Energiespeicher XPB PRO dem Publikum zu präsentieren. Unser Speicher war unter den 10 Finalisten des ees Awards 2021 und wurde mit dem Red Dot Award und dem BIG SEE Award 2021 ausgezeichnet.

Das funktionelle Produktdesign basiert auf Benutzerfreundlichkeit und ist für Anwendungen auf netzunabhängigen, robusten Baustellen bis hin zu gewerblichen und industriellen Innenprojekten konzipiert. Batteriespeicher, Leistungselektronik und Steuerung sind in einem Komplettsystem vereint und bei Lieferung leicht zu installieren (Plug & Play).

Unser modulares und multifunktionales Energiespeichersystem bietet mit der "Parallel Platform Technology" ein einzigartiges Wechselrichterkonzept für On- und Off-Grid Anwendungen. Die xelectrix Power Box ist ergonomisch gestaltet und kombiniert als 3-phasiges AC-gekoppeltes, 400 Volt Speichersystem mehrere Anwendungsmöglichkeiten.

Die modulare Erweiterung der Batteriekapazität ermöglicht maximale Flexibilität um individuellen Kundenanforderungen zu entsprechen.

Original-Content von: xelectrix Power GmbH, übermittelt durch news aktuell