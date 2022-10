HANSAVANTIS und HANSAVANTIS Style: Armaturen-Klassiker der neuen Generation für moderne Badgestaltung heute und morgen

HANSA Armaturen GmbH

Wann wird eine Badezimmer-Armatur zum Klassiker? Wenn ihr Design den Stil der Zeit aufgreift, ihn überdauert und auch in Zukunft noch Gültigkeit hat. Und wenn ihre Technologie so ausgelegt ist, dass sie auch morgen noch hochfunktional und zeitgemäß ist. Diesen Kriterien folgend wurden die Armaturen-Serien HANSAVANTIS und HANSAVANTIS Style entwickelt. Beide Design-Linien passen perfekt zu unterschiedlichen Stilrichtungen und Nutzerbedürfnissen. Das umfangreiche Sortiment überzeugt mit zahlreichen Varianten für die verschiedensten Einsatzbereiche und ist ab sofort erhältlich.

Zeitgemäßes Re-Design in Verbindung mit funktionalem Komfort - mit der neu definierten HANSAVANTIS hat der Stuttgarter Armaturenhersteller HANSA soeben eine wiedererkennbare, moderne Neuauflage der beliebten Produktreihe auf den Markt gebracht. Entstanden ist eine schlanke Designarmatur mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, deren zeitlos-elegante Optik optimal auf die softkubischen Formen moderner Bäder abgestimmt ist und die sich dank großer Auswahl an Varianten perfekt mit sämtlichen Formen modernen Waschtischdesigns kombinieren lässt. Die neuen Modelle sind in zwei Hebelvarianten - mit klassischem Hebel oder modernem Pinhebel - in den Größen S und M erhältlich. Hinzu kommt eine hohe seitenbediente Waschtischarmatur in Größe L, die elegantes Design mit komfortablem Handling verbindet: Der schwenkbare Auslauf sorgt für viel Handfreiheit und ermöglicht damit auch ein einfaches Haarewaschen oder Füllen von Gefäßen am Waschtisch. Damit deckt HANSA unterschiedlichste Einsatzbereiche vom Gästebad über Standard-Waschtische bis hin zu Doppelwaschbecken ab.

HANSAVANTIS Style: Klassiker der neuen Generation

Mit HANSAVANTIS Style hält die Hommage an einen Archetyp, der mit jedem Badezimmer-Stil harmoniert und über Jahrzehnte hinweg aktuell bleibt, Einzug in moderne Badezimmer. Das schlanke, ästhetische Design besticht durch eine puristische und zeitlos eindrucksvolle Erscheinung. HANSAVANTIS Style ist mit seitlich oder oben angebrachtem Pinhebel in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Als Standard-Modell ist die Armatur mit nahezu allen gängigen Waschtischgrößen und -formen kompatibel - inklusive einer hohen Variante, die sich besonders für repräsentative Umgebungen eignet. Das Sortiment hält verschiedene Auf- und Unterputzlösungen für Waschtische, Duschen und Badewannen vor, so dass den Möglichkeiten bei der Badgestaltung kaum Grenzen gesetzt sind. Eine übergroße Standarmatur rundet das Gesamtbild freistehender Badewannen perfekt ab.

HANSAVANTIS und HANSAVANTIS Style zeichnen sich in allen Ausführungen durch ihr besonders pflegeleichtes Design aus: Hebel aus einem Guss und eine nahezu fugenlose Oberfläche der Armaturenkörper wirken nicht nur optisch ansprechend, sondern verhindern effektiv das Absetzen von Kalk und Schmutz.

Noch mehr Infos zu HANSAVANTIS, HANSAVANTIS Style und den weiteren HANSA-Produktneuheiten finden Sie unter www.hansa.com.

