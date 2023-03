Green Tech Cluster Styria GmbH

Tool aus dem Green Tech Valley begeistert international

Graz (ots)

Sie wollen die grüne Wende in Ihrem Unternehmen starten? Hier setzen die Green Transformation Cards an und unterstützen Unternehmen mit 100 Do-it-Yourself-Ideen auf ihrer Mission „Zero CO2“ - spielerisch als Kartenset und als Online-Tool. Mehr als 4.000 dieser „Werkzeugboxen“ sind bereits im Einsatz, aufgrund der international starken Nachfrage jetzt auch auf Englisch - und als kostenloses Online-Tool.

Wie erstelle ich eine Treibhausgasbilanz? Wie binde ich Lieferanten in eine „grüne“ Lieferkette ein? Wie kann ich betriebliche Mobilität klimaneutral gestalten? Wie kann ich Abwärme im Betrieb nutzen?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern die Green Transformation Cards des Green Tech Valley Clusters: Von Strategie & Reporting, Kulturwandel, F&E und Eco-Design, von Einkauf & Lieferkette über Produktion, Gebäude & Infrastruktur, von Mobilität, Marketing & Vertrieb, von Finanzierung bis zu Geschäftsmodellen: Mischen Sie die Karten neu und starten Sie mit 100 Inspirationen Ihren Weg zur Klimaneutralität.

Neues kostenfreies Online-Tool

Das neue Online-Tool ermöglicht das Erstellen eines eigenen Transformationsplans in weniger als 60 Minuten. Die in 10 Kategorien unterteilten Karten liefern umfassende Informationen, wirtschaftliche Impulse und praktische Ansätze für alle Geschäftsbereiche. Mit diesem Tool-Kit aus dem Green Tech Valley Cluster können Unternehmen aller Größen gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen spielerisch Anknüpfungspunkte im Betrieb identifizieren, visualisieren und individuelle, grüne Transformationslösungen rasch erarbeiten.

Statements

Bernhard Puttinger, Geschäftsführer Green Tech Valley Cluster: „Mehr als 4.000 Kartensets werden bereits in Unternehmen und von Beratern genutzt, um abgestimmte Lösungen in Betrieben zu entwickeln. Aufgrund der großen internationalen Nachfrage gibt es die Karten und das Online-Tool nun auch in englischer Sprache.“

Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschaftslandesrätin: „Die Grüne Transformation ist nicht nur Gebot der Stunde, sondern auch mit vielen Chancen für heimische Betriebe verbunden. Mit den Green Transformation Cards wollen wir die Unternehmen auf dem Weg in eine grüne Zukunft unterstützen und aufzeigen, wie Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum Hand in Hand gehen können.“

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin: „Um die grüne Transformation voranzutreiben müssen alle gemeinsam anpacken. Mit den Green Transformation Cards des Green Tech Valley erhalten Unternehmen starke Unterstützung auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Ich gratuliere zum internationalen Erfolg.“

Alle Informationen im Detail inkl. Video auf: www.greentransformationcards.at

