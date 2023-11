EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG

meinLand: Regionale Lebensmittel das ganze Jahr genießen

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Die saisonale Auswahl von Obst und Gemüse in NRW steuert zum Spätherbst auf ein besonders breites Angebot zu: Kürbis, Kartoffeln, Äpfel und allerlei Kohl. Mit der Eigenmarke meinLand bietet EDEKA Rhein-Ruhr diese regionale Produktvielfalt an. Unter dem Motto "100% NRW" beliefern 200 Partnerbetriebe aus der Region die Supermärkte mittlerweile ganzjährig mit 350 saisonal wechselnden Lebensmitteln. Auch dank eines breiten Angebots an Milchprodukten und z. B. Schweinefleisch aus NRW finden Kunden immer regionale Highlights in ihrem EDEKA vor.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Rund 200 landwirtschaftliche Betriebe sorgen dafür, dass es das ganze Jahr über Produkte aus NRW in den EDEKA-Märkten gibt. Die Partnerschaft geht häufig über eine reine Lieferbeziehung hinaus. So entwickeln die Landwirte und Supermärkte gemeinsam neue Ideen. Im Rheinland haben beispielsweise über 100.000 Bäume für die neue Apfelsorte Magic Star einen Platz gefunden. Das Besondere: Der knackige Apfel mit seinem süßen Geschmack ist bei allen Altersgruppen beliebt und ganz nebenbei auch lange frisch. Am Niederrhein wiederum baut ein Landwirt tropische Süßkartoffeln für meinLand an. Da die Knollen empfindlicher als heimische Kartoffeln sind, ist hier höchste Sorgfalt geboten. Darüber hinaus hat das Sortiment in diesem Jahr einige Produkte dazu gewonnen, unter anderem Johannisbeeren, Kulturheidelbeeren, Suppengemüse, Romanesco und Mini Romana.

Regionalität hoch im Kurs

Die enge Partnerschaft stärkt nicht nur die Landwirte, sie sichert auch Arbeitsplätze in der Region. Außerdem zahlt sie sich für die Verbraucher aus. Denn durch die kurzen Wege vom Feld bis in den Supermarkt sind die regionalen Lebensmittel besonders frisch und länger haltbar. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont und CO2 eingespart. Die meinLand-Produkte sind aus diesen Gründen bei den Verbrauchern sehr beliebt. Daher sind sie seit 2009 ein fester Bestandteil im Sortiment der EDEKA-Märkte an Rhein und Ruhr.

Mehr über meinLand, das Sortiment und die Partnerbetriebe erfahren: www.meinland.de

Original-Content von: EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell