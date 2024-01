Eureka

Eureka läutet auf der CES 2024 eine neue Ära der innovativen Haushaltsreinigung ein

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Eureka feiert sein 115-jähriges Firmenjubiläum und stellt mit dem J20 Saugroboter und dem OmniVerseTM Multifunktionssauger bahnbrechende Technologien für eine mühelose und effiziente Reinigung vor.

Mit einer großen Präsenz auf der diesjährigen CES feierte Eureka, ein führender Anbieter von Reinigungslösungen für den Haushalt, sein 115-jähriges Bestehen. In einer eindrucksvollen Eröffnungsveranstaltung stellte das Unternehmen seine innovativen Reinigungslösungen vor, darunter den bahnbrechenden Eureka J20 Saugroboter und den leistungsstarken Eureka OmniVerseTM Multifunktionssauger. Diese Produkte stehen für eine neue Ära des technologischen Fortschritts und des Engagements der Marke für moderne Haushaltsreinigungslösungen.

Eureka: über 100 Jahre Innovation

Seit seiner Gründung im Jahr 1909 ist Eureka der Inbegriff von Innovation und Qualität in der Haushaltsreinigung. In diesem Jahr stellte die Marke ihren neuen Slogan „Life, there's a Eureka for that" ein, der den Kern ihrer Mission, umfassende Reinigungslösungen für jedes Zuhause und jeden Lebensstil anzubieten, widerspiegelt. Die Produktpalette von Eureka reicht von kabellosen Staubsaugern und Standstaubsaugern bis hin zu tragbaren Teppichreinigern und Reinigungsrobotern und ist perfekt auf die wachsenden neuen Bedürfnisse moderner Haushalte abgestimmt.

Eureka J20: der Saugroboter-Pionier mit einzigartigen Fähigkeiten

Mit dem Eureka J20 stellt Eureka einen Saugroboter vor, der den Markt neu definieren wird. Das innovative RollRenewTM Mopping-System des J20 stellt mit einem rotierenden Riemenmopp und doppeltem Wassertank sicher, dass der Mopp während der Reinigung immer frisches Wasser verwendet. Da herkömmliche Roboter in der Regel über keinen Mechanismus zum Entfernen von Schmutzwasser während der Reinigung verfügen, präsentiert sich der J20 hier als Novum und Wendepunkt in der robotergestützten Bodenreinigung. Dank der hochmodernen Wischtechnologie kann der J20 auch hartnäckige eingetrocknete Flecken wie Rotwein, Tomatensoße und Kaffee mühelos entfernen.

Zusätzlich zu seinen fortschrittlichen Wischfähigkeiten verfügt der Eureka J20 über eine leistungsstarke 8.000-Pa-Saugleistung, mit der er auch feinen Staub und größere Verschmutzungen aufnimmt.

Das Benutzererlebnis des J20 wird durch seine All-in-one-Basisstation noch verbessert, die verschiedene Funktionen wie vollautomatisches Entleeren des Staubbehälters, Waschen und Trocknen des Mopps, Auffangen des Schmutzwassers, Nachfüllen von sauberem Wasser und Hinzufügen von Reinigungsmitteln vereint. Zudem verhindert ein integriertes Belüftungssystem mit eingebautem Ventilator das Entstehen von Gerüchen und sorgt so für ein frisches und sauberes Zuhause.

Der mit Spannung erwartete Eureka J20 Saugroboter wird im April 2024 auf den Markt kommen, seine unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.399 USD.

Ab sofort macht Eureka potenziellen Kunden bis zum 30. März 2024 ein exklusives Angebot. Interessierte sind eingeladen, sich unter der folgenden URL zu registrieren: https://event.eureka.com/. Bei der Anmeldung erhalten sie einen exklusiven Rabattcode in Höhe von 300 USD.

Eureka OmniVerseTM: der Standstaubsauger, der Effizienz und Komfort neu definiert

Des Weiteren stellt Eureka mit seinem OmniVerseTM den ultimativen Reinigungshelfer vor, der Innovation, Leistung und Vielseitigkeit vereint. Dank seiner innovativen QuickShift-Technologie lässt sich der Behälter mühelos anheben, absenken und herausnehmen, um alle Wohnbereiche einfacher reinigen zu können – selbst an schwer zugänglichen Stellen wie unter Möbeln, in engen Ecken und auf Treppen. Zwei Motoren und eine Bodenhöheneinstellung sorgen für eine optimale und gründliche Reinigung auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Darüber hinaus verfügt der OmniVerseTM über eine spezielle Bürstenrolle für optimale Leistung, mit der mühseliges Entwirren von Haaren und Entfernen von Verunreinigungen der Vergangenheit angehören. Sein vollständig abgedichtetes HEPA-Filtersystem fängt 99,9 % der Staub-, Hautschuppen- und Allergene* ein, was ihn zur idealen Wahl für HaustierbesitzerInnen macht und für ein frischeres und gesünderes Raumklima sorgt. Der OmniVerseTM ist mit LED-Scheinwerfern ausgestattet, die jeden Winkel für eine gründliche und präzise Reinigung ausleuchten.

Der Eureka OmniVerseTM ist aktuell zum Preis von 199,99 USD erhältlich.

*basierend auf ASTMF1977, Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometer

Informationen zu Eureka

Eureka® wurde 1909 in Detroit, Michigan/USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Standstaubsauger, Bodenstaubsauger, Handstaubsauger, kabellose Staubsauger und Saugroboter. Seit über 100 Jahren bringt Eureka immer wieder innovative Produkte auf den Markt und ist damit in Nordamerika und auf der ganzen Welt bekannt. Eureka® wurde 2016 von der Midea America Corp. Übernommen – eine Partnerschaft, die die Tradition von Eureka mit den erweiterten Produktionskapazitäten und der vollständigen Marktabdeckung von Midea verbindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eureka.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2314875/eureka_J20.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2314876/image_5016365_79289179.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eureka-lautet-auf-der-ces-2024-eine-neue-ara-der-innovativen-haushaltsreinigung-ein-302031618.html

Original-Content von: Eureka, übermittelt durch news aktuell