BehavioSec veröffentlicht vier neue Editionen der BehavioSense-Plattform

Ab sofort stellt BehavioSec Unternehmen die im Juli angekündigten vier neuen Editionen seiner BehavioSense-Plattform zur Verfügung inklusive eines SaaS. Mit dem Schritt in die Cloud bietet der Spezialist für verhaltensbasierte Biometrie nun eine SOC/ISO-konforme, gehostete Version sowie eine Cloud-native SaaS-Version an. Compliance-Richtlinien wie die DSGVO oder PSD2 und die Anforderungen der Cloud können nun mit Hilfe einer intuitiven Multifaktor-Authentifizierung (MFA) erfüllt werden.

Mit dem SaaS-Paket wird die BehavioSec-API und der Funktionsumfang optimiert, um transparente und passwortlose MFA zu bieten und Step-ups zu reduzieren. Die Lösung ermöglicht Unternehmen, eine passwortlose Authentifizierung mit einem hardwarelosen Service einzuführen.

Die folgenden Editionen gibt es:

FREE MFA: Um Entwicklern den Einstieg zu erleichtern, wird eine kostenlose, zeitlich unbegrenzte Version des SaaS-basierten unsichtbaren MFA-Dienstes angeboten, der auf der gleichen Plattform basiert, die bereits bei einigen der weltweit größten Unternehmen eingesetzt werden.

Um Entwicklern den Einstieg zu erleichtern, wird eine kostenlose, zeitlich unbegrenzte Version des SaaS-basierten unsichtbaren MFA-Dienstes angeboten, der auf der gleichen Plattform basiert, die bereits bei einigen der weltweit größten Unternehmen eingesetzt werden. WORKFORCE MFA : Diese Edition bündelt die Vorteile der MFA ohne die üblichen Nachteile. Sie schützt eine beliebige Anzahl von Benutzern, und zwar in jeder Anwendung, auf jedem Gerät, vor jeder Account-Bedrohung und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit.

: Diese Edition bündelt die Vorteile der MFA ohne die üblichen Nachteile. Sie schützt eine beliebige Anzahl von Benutzern, und zwar in jeder Anwendung, auf jedem Gerät, vor jeder Account-Bedrohung und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit. CONSUMER MFA : Die Consumer MFA Edition bietet Nutzern die gleichen Sicherheits- und UX-Vorteile wie das WorkForce MFA-Angebot, mit der architektonischen Flexibilität, die für die Unterstützung einer Anzahl von Kunden in zweistelliger Millionenhöhe ermöglicht.

: Die Consumer MFA Edition bietet Nutzern die gleichen Sicherheits- und UX-Vorteile wie das WorkForce MFA-Angebot, mit der architektonischen Flexibilität, die für die Unterstützung einer Anzahl von Kunden in zweistelliger Millionenhöhe ermöglicht. ENTERPRISE FRAUD: Diese Edition schützt vor Betrug und bietet das komplette Funktionsspektrum für komplexe Anforderungen einschließlich kontinuierlicher Authentifizierung, Einrichtung eines Accounts und Betrugsprävention bei Account-Übernahmen.

"Sicherheit ist eine schwierige Angelegenheit und oft ein Balanceakt. Auf der einen Seite muss gewährleistet sein, dass die Nutzer auch wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein. Andererseits dürfen Mitarbeiter nicht unnötig belastet und Kunden nicht verärgert werden. Wir sind überzeugt, dass eine starke, Multifaktor-Authentifizierungsmethoden eingesetzt werden können, die weder die Sicherheit noch die Privatsphäre oder den Komfort einschränken", kommentiert Ingo Deutschmann, SVP Development bei BehavioSec.

BehavioSec perfektioniert den Einsatz und die Skalierung von verhaltensbiometrischen Verfahren in Global-2000-Unternehmen. Diese Technologie hat Millionen von betrügerischen Transaktionen verhindert und ermöglicht es Unternehmen, sich während ihrer gesamten Session zu authentifizieren. Darüber hinaus können BehavioSec-Kunden, die auf den Schutz ihrer Privatsphäre bedacht sind, die Vorteile der Verhaltensbiometrie nutzen, da keine personenbezogenen Daten erhoben werden müssen. Stattdessen erfasst Verhaltensbiometrie anwendungsspezifische Verhaltensabweichungen, so dass es einem Hacker nicht möglich ist, die Daten an anderer Stelle wiederzuverwenden.

