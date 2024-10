Toyama Prefectural Museum of Art and Design

Das Museum für Kunst und Design der Präfektur Toyama gibt die Gewinner der 14. Internationalen Poster-Triennale in Toyama 2024 bekannt

Toyama, Japan (ots/PRNewswire)

Das Toyama Prefectural Museum of Art and Design hat die Gewinner der 14. Internationalen Poster-Triennale in Toyama 2024 (im Folgenden „IPT2024") bekannt gegeben, der einzigen internationalen offenen Posterausstellung in Japan, die alle drei Jahre stattfindet.

Die preisgekrönten Arbeiten wurden nach einem strengen Auswahlverfahren aus 4.557 Beiträgen aus 78 Ländern und Regionen in allen Kategorien der IPT2024 ausgewählt.

Alle preisgekrönten Poster werden ab Samstag, dem 12. Oktober, im Toyama Prefectural Museum of Art and Design ausgestellt.

https://tad-toyama.jp/en/

Gewinner

- Kategorie A und Kategorie B

Grand prix:

Super Terrain (Quentin Bodin + Luc de Fouquet + Lucas Meyer) (Frankreich)

Gold-Auszeichnungen:

Atelier Ter Bekke & Behage (Evelyn Ter Bekke & Dirk Behage) (Frankreich / Niederlande)

Dasha Podoltseva (Ukraine)

Silber-Auszeichnungen:

Sasaki Shun (Japan)

Takechi Kozue (Japan)

Toan Vu-Huu (Deutschland)

Bronze-Auszeichnungen:

Erich Brechbuhl (Schweiz)

Kashiwagi Mitsuki (Japan)

Nagai Kazumasa (Japan)

Felix Pfaffli (Schweiz)

Tomasz Stelmaski (Polen)

Tamaki Taichi (Japan)* Gewann zwei Preise für verschiedene Arbeiten.

Agnieszka Ziemiszewska (Polen)

- Kategorie U30+STUDENT

Gold-Auszeichnung:

Feng Hanhan (Festland China)

Silber-Auszeichnungen:

Tymoteusz Molinski (Polen)

Yazawa Hiroto (Japan)

Zhao Ru Jin (Festland China)

Bronze-Auszeichnungen:

Chen Po-Jui (Region Taiwan)

Han Love Tao (Festland China)

Han Yu Feng (Festland China)

Iyama Koichi (Japan)

Jin Xiao Xiao (Festland China)

Kawachi Rumi (Japan)

Lin Jiayu (Festland China)

Nanbu Yumeto (Japan)

Pan Wei (Festland China)

Tsujimoto Hiroki (Japan)

Liste der Werke: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410107898-O1-344L2g45.pdf

- Juroren (in alphabetischer Reihenfolge)

Jury für das erste Screening

Hiroaki Nagai / Keiichiro Fujisaki / Ken Miki / Kiyonori Muroga / Noriko Kawakami / Taku Satoh / Yoshiaki Irobe / Yuri Uenishi

Jury für das zweite Screening

Dean Poole (Neuseeland) / Katsumi Asaba / Ken Miki / Nikki Gonnissen (thonik) (Niederlande) / Taku Satoh

- Die 14. Internationale Poster-Triennale in Toyama 2024 (IPT2024)

Zeitraum: 12. Oktober 2024–15. Dezember 2024

Veranstaltungsort: 2F, Ausstellungsräume 2, 3 und 4, Toyama Prefectural Museum of Art and Design

Eintritt: 1.300 Yen (* 1.000 Yen) für Erwachsene, 650 Yen (* 500 Yen) für Universitätsstudenten. Die mit (*) gekennzeichneten Eintrittspreise gelten für Gruppen von 20 oder mehr Personen.

