Trip.com gewinnt drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards™ 2023 - Europa

Berlin (ots/PRNewswire)

Trip.com, der international renommierte Anbieter von Reisedienstleistungen aus einer Hand, hat einen neuen Meilenstein erreicht und bei den World Travel Awards™ 2023 – Europe drei Auszeichnungen erhalten. Das Unternehmen wurde als "Europas führendes Online-Reisebüro 2023", "Spaniens führendes Online-Reisebüro 2023", und "Englands führendes Online-Reisebüro 2023" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt das überwältigende Vertrauen von Kunden, Reisefachleuten und Medien wider und bestätigt die unermüdliche Verpflichtung von Trip.com, Reisenden in diesen Märkten einen hervorragenden Service zu bieten.

Trip.com wurde am 29. September 2023 in Batumi, Georgien mit den diesjährigen World Travel Awards ausgezeichnet. Damit wurden die herausragenden Leistungen und der stetig wachsende Einfluss von Trip.com im Sektor der Online-Reisebüros (OTA) in Europa gewürdigt.

"Die drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards 2023 – Europe sind ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten, und für unsere wachsende Anerkennung auf regionaler und nationaler Ebene," erläuterte Andy Washington, General Manager von Trip.com Europa.

"Wir fühlen uns geehrt, als das führende Online-Reisebüro in Europa, Spanien und England ausgezeichnet zu werden. Produktauswahl, technologische Innovation und außergewöhnlicher Kundenservice sind zweifelsohne der Schlüssel zu diesem Erfolg. Diese Leistung wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne den unermüdlichen Einsatz unseres Teams und das Vertrauen unserer Kunden und Branchenpartner, die ihre Stimme für uns abgegeben haben."

Graham E. Cooke, der Gründer von World Travel Awards, äußerte sich wie folgt: "Herzlichen Glückwunsch an Trip.com für die Auszeichnung als "Europas führendes Online-Reisebüro 2023", "Spaniens führendes Online-Reisebüro 2023" und "Englands führendes Online-Reisebüro 2023". Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, die zeigt, dass die Marke den Maßstab für Online-Reisen setzt. Das Engagement des gesamten Teams von Trip.com ist eine Inspiration für uns alle."

Das umfangreiche globale Netzwerk von Trip.com umfasst 1,2 Millionen Unterkunftsangebote, über 480 Fluggesellschaften und mehr als 30.000 Tourismuspartner. Durch die innovative Mobile-First-Strategie und die umfassende All-in-One-Reiseplattform mit Flügen, Hotels, Zügen, Autos, Attraktionen und vielem mehr hat sich Trip.com in den letzten Jahren schnell zu einem wichtigen Akteur in der europäischen Reisebranche entwickelt. Heute verfügt Trip.com über eine starke Präsenz in ganz Europa, mit 48 Website-Varianten, Unterstützung für 31 Währungen, Verfügbarkeit in 20 Sprachen und Aktivitäten in 39 Ländern und Regionen.

Trip.com steht mit seinen neuesten Entwicklungen, darunter TripGenie, an der Spitze der Innovation in der Reisebranche. Dieser innovative Chatbot nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um Reisende in Echtzeit live zu unterstützen. Er liefert personalisierte Reiserouten, maßgeschneiderte Reisepläne und wertvolle Buchungstipps direkt auf der Trip.com-Plattform und bietet so eine einzigartige Unterstützung und Beratung für die gesamte Reise.

Trip.com stellt weltweit einen erstklassigen, mehrsprachigen Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung, der dazu beiträgt, Millionen von Kunden auf der ganzen Welt ein unvergleichliches Reiseerlebnis anzubieten. Das in Edinburgh ansässige Callcenter, das für die europäische Region zuständig ist, besteht aus mehr als 200 Mitarbeitern, die rund um die Uhr englischsprachigen Kundenservice bieten. Das Kundenservice-Team sichert eine schnelle Beantwortung der Anfragen zu, wobei die meisten Anrufe innerhalb von 30 Sekunden beantwortet werden.

Mit über 14,1 Millionen Downloads verzeichnete die Plattform im Jahr 2022 einen sprunghaften Anstieg der weltweiten App-Downloads. Für den Erfolg von Trip.com in Europa haben der spanische und der englische Markt eine entscheidende Rolle gespielt.

Diese Erfolge unterstreichen das unermüdliche Engagement von Trip.com, unvergleichliche Reiseerlebnisse zu bieten, und festigen den Ruf des Unternehmens, sich für die Zufriedenheit seiner Kunden einzusetzen. Mit diesem bemerkenswerten Erfolg bestätigt Trip.com seine Position als wegweisender globaler Reisedienstleister, der die Zukunft des Reisens maßgeblich mitgestaltet.

Trip.com ist ein internationaler Anbieter von Reisedienstleistungen aus einer Hand, der in 24 Sprachen in 39 Ländern und Regionen sowie mit 31 lokalen Währungen und Websites präsent ist. Trip.com verfügt über ein umfangreiches Hotel- und Flugnetzwerk mit mehr als 1,2 Millionen Hotel- und Flugangeboten von über 480 Fluggesellschaften, die 2.600 Flughäfen in 200 Ländern und Regionen rund um den Globus verbinden. Mit seinem erstklassigen, mehrsprachigen Kundenservice rund um die Uhr und seinen zusätzlichen Zentren in Edinburgh, Tokio und Seoul bietet Trip.com Millionen von Kunden auf der ganzen Welt das beste Reiseerlebnis. Buchen Sie Ihre nächste Reise auf Trip.com.

