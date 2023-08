High End Productions

High End Productions verkauft Historiendrama-Serie "Those About To Die" europaweit

Prime Video sichert sich exklusive Rechte für zahlreiche Länder

Wien/München (ots)

High End Productions, das kürzlich von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründete Joint Venture, und Prime Video bestätigen heute, dass die Drama-"Serie Those About To Die" von Regisseur Roland Emmerich (MOONFALL INDEPENDENCE DAY, THE DAY AFTER TOMORROW) exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Irland, Polen, der Türkei, Andorra, Monaco, Luxemburg und Belgien starten wird. Inspiriert von dem gleichnamigen Sachbuch von Daniel Mannix taucht die 10-teilige Serie in die spektakuläre, vielschichtige und korrupte Welt der Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe im antiken Rom ein. Gedreht wird derzeit noch bis Mitte Oktober in den Filmstudios Cinecittà in Rom.

Alle Episoden der ersten Staffel von "Those About To Die" sind ab 2024 exklusiv bei Prime Video im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft verfügbar. Das Free-TV-Fenster für Österreich bekommt ServusTV. Die Free-TV Rechte außerhalb des exklusiven Auswertungsfensters bei Prime Video sind derzeit noch in Verhandlung mit diversen Lizenznehmern in ganz Europa. Weitere Vorverkäufe werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Those About To Die" wurde von High End Productions zusammen mit dem US-Streaminganbieter Peacock in Auftrag gegeben. Die Serie kommt von Studio AGC Television und wird produziert von Centropolis, Hollywood Gang und Street Entertainment. Autor der Serie ist Robert Rodat (DER PATRIOT, DER SOLDAT JAMES RYAN), Roland Emmerich führt zusammen mit Marco Kreuzpaintner (Beat, The Lazarus Project) Regie. Harald Kloser (INDEPENDENCE DAY, RESURGENCE, MIDWAY) und Gianni Nunnari (THE DEPARTED, 300) fungieren als Executive Producer. Neben Kloser und Nunnari sind zudem Emmerich, Kreuzpaintner sowie Robert Rodat, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland, Stuart Ford und Lourdes Diaz weitere Executive Producer der Serie.

Zum Cast des epischen Dramas gehören neben dem zweifachen Oscar®-Gewinner Anthony Hopkins als Kaiser Vespasian, Iwan Rheon (Game of Thrones, Misfits) als Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) als Titus Flavianus, Sara Martins (Tell No One, Death in Paradies) als Cala und Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones) als Viggo auch Jojo Macari (Sex Education), Gabriella Pession (Crossing Lines), Dimitri Leonidas (ROSEWATER, Renegades), Moe Hashim (Ted Lasso), , Rupert Penry-Jones (Whitechapel), Eneko Sagardoy (Elite), Pepe Barroso (GRAN TURISMO), Gonçalo Almeida (Amor, Amor), Kyshan Wilson (Unter der Sonne Amalfis) sowie Alicia Edogamhe (Summertime).

Panem et Circenses - Brot und Spiele; Rom im Jahr 79 n.Chr.: Das Zentrum des römischen Reichs ist die reichste Stadt der Welt und es herrscht ein starker Zustrom an Sklavenarbeitern aus dem wachsenden Imperium, die die Arbeiten übernehmen. Die römische Bevölkerung - gelangweilt, ruhelos und zunehmend gewalttätig - wird vor allem von zwei Dingen unter Kontrolle gehalten: kostenloses Essen und spektakuläre Unterhaltung in Form von Wagenrennen und Gladiatorenkämpfen. "Those About To Die" taucht in die Welt der Spiele ein - eine Welt die von Blutdurst, Geldgier, dem Streben nach Macht und von Korruption geprägt ist. Die Rennen im Circus Maximus werden von vier patrizischen Unternehmen, den Fraktionen Blau, Rot, Weiß und Grün, kontrolliert - Anteile an den vier Fraktionen sind das Wertvollste, das es in Rom gibt. Da der Unterhaltungsgeschmack der Bevölkerung immer abgestumpfter und blutrünstiger wird, braucht es für die Gladiatorenkämpfe ein eigens dafür konzipiertes Stadium - das Kolloseum. Die Ausmaße des Stadiums, aber auch der Gladiatoren- und Tierkämpfe sind enorm, ebenso wie die Unterwelt mit dem florierenden Wettgeschäft. Unter den Tribünen arbeiten und leben tausende Menschen - viele von ihnen werden für die Spiele ihr Leben lassen.

