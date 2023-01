Fashion Council Germany

STUDIO2RETAIL: Der Wegweiser für die Berlin Fashion Week

Die spannendsten Events von Berliner Brands und Stores im Überblick - YOUR FASHION WEEK EXPERIENCE

Auch dieses Jahr steht im Zuge der Berlin Fashion Week wieder eines im Mittelpunkt - Berliner Mode hautnah erlebbar machen. Denn Berlin mit allen Facetten ist am besten zu verstehen, wenn man die kreativen Talente und Designer:innen trifft, welche die Stadt formen und gestalten. Diversität, innovative Kollektionen, nachhaltige und alternative Philosophien, anders sein - dafür steht Berlin. Die Initiative STUDIO2RETAIL repräsentiert genau das und wurde ins Leben gerufen, um Modeinteressierte mit einem einzigartigen Konzept daran teilhaben zu lassen.

Mit STUDIO2RETAIL kann Jede:r nun zum vierten Mal Teil der Berliner Modewoche werden, egal, ob in der Modebranche tätig, oder einfach nur modebegeistert. Umgesetzt wird die Initiative vom Fashion Council Germany, im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betribe, um Berlin als Modestandort in Deutschland zu stärken und nachhaltige Mode Endkonsument:innen näher zu bringen.

Ob echte Berliner:in, Zugezogene:r oder einfach nur Besucher:in auf Zeit - in Berlin gibt es immer wieder Neues zu entdecken! Das gilt auch für den Berliner Mode-Einzelhandel. Die Hauptstadt ist für ihre vielfältigen, nachhaltigen und einzigartigen Stores, Ateliers und Labels bekannt - und STUDIO2RETAIL bringt sie allen Besucher:innen näher.

Im STUDIO2RETAIL- Netzwerk sind alle teilnehmenden Brands und Stores gelistet, die in der Zeit der Fashion Week spannende Events und innovative Pop-ups veranstalten. Hier kann man Fashion-Week-Luft schnuppern. Mit dabei sind u.a. Avenir, PLATTE.Berlin, STUDIO183 und DER BERLINER SALON. Modeinteressierte erwartet vor Ort Goodies wie Discounts, Geschenke, Free Drinks und Musik. Mehr Infos dazu gibt es auf der STUDIO2RETAIL- Website.

Senator Stephan Schwarz: "STUDIO2RETAIL ist ein exzellentes Beispiel für die Einzigartigkeit Berlins als Fashionmetropole. Hier erleben Modeinteressierte die Kreativität, die Innovationsfreude und das handwerkliche Können der Branche hautnah. Für die Designer:innen, Storebetreibenden und Kreativschaffenden bietet die Initiative eine maßgeschneiderte Möglichkeit zur Vernetzung und Präsentation einer Mode, die auch starke Impulse für Nachhaltigkeit und Inklusion setzt. Es ist toll, dass wir diese Bühne für unsere Kreativszene gemeinsam schaffen konnten, von der alle profitieren."

Der offizielle STUDIO2RETAIL- Eventkalenderbietet eine Übersicht von allen teilnehmenden Stores und Brands und ihren Veranstaltungen, die sie im Zeitraum der Berlin Fashion Week geplant haben. Tageweise sind dort alle Hintergrundinformationen, Adressen und Uhrzeiten von allen Events zu finden, die im Rahmen von STUDIO2RETAIL stattfinden. Um auch sicher nichts zu verpassen, kann sich Jede:r ganz einfach auf der STUDIO2RETAIL-Website für den Newsletter anmelden und tagesaktuell alle Events und Infos auf einen Blick einsehen.

Ausgewählte Events im Überblick:

DIVERSE IT! - A Trialogue in Fashion

Die PLATTE freut sich im Rahmen der Berlin Fashionweek zu DIVERSE IT - A Trialogue in Fashion - Programm einzuladen. Fünf Berliner Designer:innen stellen sich gemeinsam mit 5 ausgesuchten Talent:innen der Challenge einen diversen und bedürfnisorientierten Look zu konzipieren. Zu erwarten sind eine Fashion Installation und Video Streamings.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, der 17.01.2023 - 21.01.2023, 13:00 - 19:00 Uhr

Location: PLATTE, Memhardstraße 8, 10178 Berlin

DER BERLINER SALON

Anlässlich der Berlin Fashion Week findet DER BERLINER SALON am 17-18. Januar 2023 statt. Als Auftakt der Berlin Fashion Week präsentiert DER BERLINER SALON nachhaltig und qualitätsbewusst agierende Labels aus den Bereichen Mode und Design. Seit 2015 ist das Herzstück die Gruppenausstellung von lokalen und nationalen Designer:innen sowie Manufakturen, um Branchenexpert:innen sowie Besucher:innen und Interessierten aus der Kreativ-Szene, Wirtschaft, Presse, Einkauf und Medien eine außergewöhnlich kuratierte Auswahl der relevantesten Kreativtalente und Marken Deutschlands zu präsentieren.

Datum & Uhrzeit: Dienstag-Mittwoch, 17.01.2023-18.01.2023, 12:00-18:00 Uhr

Location: DER BERLINER SALON, Kantstraße 127, 10625 Berlin

Kleiderei x THE HUMAN TOUCH

Das Store Konzept der Kleiderei ist wie eine Bibliothek für Kleidung. Mitglieder können aus einer kuratierten Auswahl Kleidung leihen, unbegrenzt oft tauschen, beliebig lange tragen und so immer das passende Outfit parat haben. So kann Nachhaltigkeit sofort in jeden Kleiderschrank einziehen.

Exklusiv zur Berlin Fashion Week präsentiert THE HUMAN TOUCH in der Kleiderei, in einer Live- Nähsession von 16-20 Uhr einen performativen Einblick in den Fertigungsprozess von Bekleidung - der gleichzeitig den künstlerischen Anspruch hält, spannende und einzigartige Kunstwerke zu erschaffen und auf die Straße zu schicken.

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, den 19.01.2023, 16:00-20:00 Uhr

Location: Kleiderei Store, Oranienstraße 44, 10969 Berlin

