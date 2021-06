Aeditive GmbH

Aeditive erhält 6 Mio. Euro Seed-Kapital für Digitalisierung der Bauindustrie

Hamburg (ots)

Finanzierungsrunde wird angeführt von BitStone Capital, weitere Investoren sind Atlantic Labs, renommierte Business Angels und die Glatthaar Holding

Das Hamburger Startup Aeditive veröffentlicht heute den Abschluss einer 6 Mio. Euro ($7 Mio.) Seed-Finanzierungsrunde mit Lead Investor BitStone Capital (Köln). Auch der Berliner VC Atlantic Labs, der bereits in der Pre-Seed-Phase investiert hatte, beteiligte sich an der Runde. Weitere Investoren sind renommierte Business Angels, u.a. Young Sohn (Ex-Samsung), Sebastian Pollok (Ex-Amorelie) und Marc Stilke (Ex-Immobilienscout24) sowie - als strategischer Investor - die Glatthaar Holding aus dem Schwarzwald, Europas größter Hersteller von Bodenplatten und Fertigteilkellern und eines der innovativsten Unternehmen der Branche.

Mit seinen robotischen Fertigungsanlagen und einer cloudbasierten Planungssoftware stellt Aeditive der Industrie den zentralen Baustein für eine digitale Wertschöpfungskette zur Verfügung. Auf diese Weise können Bauunternehmen zentrale Herausforderungen wie Fachkräftemangel, verzögerte Infrastrukturprojekte und massive CO2-Emissionen besser managen.

"Mit dem frischen Kapital werden wir unsere Technologie in den Markt bringen. Dabei ist die Nachfrage bereits jetzt größer, als wir sie mit dem aktuellen Team bedienen können. Recruiting wird eine Kernaufgabe für uns sein", sagt Alexander Türk, CEO & Co-Founder von Aeditive. "Wir werden unser Team von Experten stark ausbauen, um unser vielschichtiges Produkt mit Software-, Hardware- und Materialkomponenten weiter zu entwickeln."

Das Produkt von Aeditive, die Concrete Aeditor genannte Fertigungsanlage, besteht aus zwei Industrierobotern, die den Herstellungsprozess von Betonfertigteilen vollständig automatisieren - von der Betonmischung bis zur Nachbearbeitung. Geplant werden die Bauteile in Aeditives eigener Software in der Cloud. Der hohe Automatisierungsgrad bietet eine Antwort auf den zunehmenden Fachkräftemangel der Branche. Durch Bauteiloptimierungen sollen Beton und die damit verbundenen CO2-Emissionen eingespart werden.

"Die Struktur der Finanzierungsrunde in ihrer Mischung aus versierten Venture Capital Funds und strategischen Partnern ist ideal für Aeditive in dieser Phase. Die Industrialisierung der Bauindustrie hat enormes Potential und wir freuen uns, an Bord zu sein und unser umfassendes Netzwerk mit einzubringen", sagt Kai Panitzki, Managing Partner bei BitStone Capital.

Aeditives Geschäftsmodell und Umsätze sind servicebasiert und beinhalten die Bereitstellung der Hardware, einer cloudbasierten Software und wesentlicher Materialkomponenten. Für den Markteintritt fokussiert sich das Startup auf den EUR6 Mrd. großen Betonfertigteilmarkt in Deutschland.

"Wir arbeiten seit 2019 mit dem Aeditive-Team und sind begeistert von der Kombination aus einzigartiger Technologie und dem unternehmerischen Willen, damit einer ganzen Industrie zum Technologiesprung zu helfen", sagt Lukas Erbguth, Principal bei Atlantic Labs.

Über Aeditive

Aeditive ist ein 2019 gegründetes Hochtechnologie-Startup mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg. Das Startup digitalisiert mit robotischen 3D-Drucklösungen die Bauindustrie und adressiert so Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit. Durch schlüsselfertige und integrierte Lösungen ermöglicht Aeditive diesen Technologiesprung allen betonverarbeitenden Unternehmen - unabhängig von ihrer heutigen Technologiekompetenz. Gegründet wurde Aeditive von Alexander Türk (CEO), Hendrik Lindemann (Solutions), Roman Gerbers (Hardware) und Niklas Nolte (Materialtechnologie).

Weitere Informationen unter www.aeditive.de oder https://www.linkedin.com/company/13030972/

Über BitStone Capital

BitStone Capital ist ein international operierender Company Builder und Investor, der gezielt nicht nur in innovative digitale Real-Asset-Geschäftsmodelle investiert, sondern deren Aufbau mit eigenen Ressourcen zusätzlich beschleunigt: mit seinem Netzwerk, ausgezeichnetem Branchen-Know-how und spezifischer Expertise in neuen Technologien.

Über Atlantic Labs

Atlantic Labs ist ein europäischer Pre-Seed- und Seed-Investor mit Sitz in Berlin. Atlantic Labs wurde von Christophe F. Maire, einem der renommiertesten Angel Investoren in Berlin und Gründer von HERE.com im Jahr 2013 gegründet und hat seitdem in über 100 Frühphasen-Startups investiert. Das erfahrene Investment-Team unterstützt Portfolio-Unternehmen beim erfolgreichen Wachstum und hilft mit seinem internationalen Netzwerk beim Finden starker Folge-Investoren. Atlantic Labs verfolgt einen thesenbasierten Investmentansatz mit Fokus auf Bereiche wie Digital Health, Zukunft der Arbeit, Mobilität, industrielle Automatisierung, KI, FinTech und PropTech. Zum Atlantic Labs Portfolio gehören einige der erfolgreichsten europäischen Tech Startups wie SoundCloud, GetYourGuide, Omio, Zenjob, Wandelbots, Choco und Gorillas.

Original-Content von: Aeditive GmbH, übermittelt durch news aktuell