Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH

Sprengnetter unterstützt Finanzwirtschaft bei Erreichung von Sustainable-Finance-Zielen

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Taxonomie, das Pariser Klimaabkommen und die Bestimmungen des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) sind aktueller denn je und betreffen auch das Portfolio von Banken. Sprengnetter entwickelt mit dem SprengnetterModernizer ein Programm, das dabei unterstützt, den ermittelten energetischen Zustand einzelner, finanzierter Bestandsimmobilien durch visualisierte, digitalisierte Beratungsleistung zu verbessern. Im Rahmen von Beratungs- und Prolongationsprozessen kann dem Kunden eine schnelle, klare, verständliche und interaktive Entscheidungsgrundlage geboten werden.

Marcus Wetzel, Bereichsleiter New Business: "Mit dem SprengnetterModernizer kann das individuelle Modernisierungspotenzial der einzelnen Immobilien genauer bestimmt werden, um die gezielte Platzierung von Modernisierungskrediten für qualifizierte Zielobjekte bei geeigneten Kundengruppen vorzubereiten."

Marcus Wetzel erläutert weiter: "Der SprengnetterModernizer leitet bei einer Immobilienfinanzierung Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen ab und ist demnach ein kombinierter Service aus Finanzberatung, Energieeffizienzklassen-Screening sowie individuell angepassten Empfehlungen für energetische Sanierungsmaßnahmen mit regionalen Baukosten und Energiekosten. Das Ergebnis ist eine Amortisationsrechnung mit individuellem Immobilienfinanzierungsvorschlag für den Kunden." So kann der Darlehenszins in Abhängigkeit zur erreichbaren Energieeffizienzklasse vergeben werden.

Der kombinierte 360-Grad-Service aus den Produkten Energieeffizienzklassen-Screening und SprengnetterModernizer unterstützt Banken bei der Erreichung ihrer Klimaziele. "Dass der Service digital und mit wenigen Eingaben zu bedienen ist, war für uns ebenso relevant wie ein hoher IT-Standard.", betont Marcus Wetzel. So ist die technische Zugangsmöglichkeit via dialogloser Kernfunktionalität gegeben (REST-API), mit der individuell und zu jeder Zeit Daten abgerufen werden können. Zudem kann der SprengnetterModernizer individuell gestaltet und in den Beratungsprozess eingebaut werden.

Über Sprengnetter

Seit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer und effizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- und Immobilienwirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelle Marktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältige Seminare zur Aus- und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz in Bad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin, Dortmund und Sinzig vertreten. Die Internationalisierung seines Geschäftes treibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowie Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro voran. Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr Infos: https://bit.ly/3dOA9b8

Original-Content von: Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell