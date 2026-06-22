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Klopp freut sich "wie ein kleines Kind" auf Messi und lobt Rangnick: "Der perfekte Trainer für diese Mannschaft" - "Unfassbare Waffe": "Breakfast Club" diskutiert Undavs Rolle

München (ots)

MagentaTV-Experte Jürgen Klopp freut sich "wie ein kleines Kind", Lionel Messi heute live im Stadion gegen Österreich zu erleben (live ab 17.30 Uhr bei MagentaTV): "Das war mir nicht so oft vergönnt, ziemlich genau zweimal - und da stand ich als Trainer an der Seitenlinie. Das ist weit entfernt davon, das zu genießen. Da musst du gucken, wie du den Jungen ausschaltest. Das war alles nicht vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt würde ich Vergnügungssteuer zahlen!" Auf der anderen Seite steht Österreich mit Trainer Ralf Rangnick. Auch für ihn hat Jürgen Klopp großes Lob parat: "Ralf Rangnick ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft! Österreich ist in diesem Spiel kein Favorit, aber sie sind mittlerweile für jeden Gegner ein Challenger, weil sie top organisiert gegen den Ball sind."

Im "Breakfast Club" zieht Micky Beisenherz mit Blick auf die ewige GOAT-Debatte einen harten Vergleich zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: "Jetzt siehst du, wie es divergiert: Messi ist der Triebwagen dieser Mannschaft. Bei Ronaldo hast du das Gefühl, der ist wie ein kaputter Güterzug, der auch auf dem Gleis steht und weswegen der ICE nicht mehr weiterfahren kann." Zudem beobachtet er das Phänomen, dass sehr viele Spieler im gehobenen Fußball-Alter bei dieser WM eine noch wichtige Rolle einnehmen: "Messi, Ronaldo, in Abstrichen Nagatomo, etc.: Ein Festival der Longevity! Die ganzen Alten, die auf hohem Level performen. Finde ich beeindruckend!"

Im "Breakfast Club" ist auch Deutschlands Super-Joker Deniz Undav wieder Thema - verbunden mit der vieldiskutierten Frage, ob er in den kommenden Spielen in die Startelf muss. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ist sich sicher: "Undav will von Anfang an spielen! Das kann mir keiner erzählen." Kommentatorin Christina Rann hält wenig von der Überlegung: "Das ist eine unfassbare Waffe, die wir haben. Ihn jetzt in die Startelf reinzupacken, könnte man machen. Aber ich halte davon nicht so viel. Ich würde das lieber in dieser Kraft lassen." Micky Beisenherz fügt hinzu: "Der psychologische Druck ist kleiner, wenn du ab der 60. Minute reinkommst in ein Spiel, wo man das Gefühl hat, da geht nichts. Du kannst nur positiv überraschen." Im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador wird sich zeigen, wie sich Bundestrainer Julian Nagelsmann entscheidet (Donnerstag ab 20.30 Uhr live). Zudem warten Fußball-Deutschland auf die Diagnose von Nico Schlotterbeck - auch der "Breakfast Club": Ein Ausfall "wäre bitter", meint Micky Beisenherz: "Ich mag die Spieleröffnung von Schlotterbeck. Er hat diverse Mats-Hummels-Vibes. Auf der anderen Seite: Antonio Rüdiger spielt bei Real Madrid auf ganz hohem Niveau. Es wäre keine absolute Tragödie."

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der heutigen Folge des "Breakfast Club" sowie von den Partien Neuseeland gegen Ägypten in Gruppe G und von Uruguay gegen Kap Verde in Gruppe H. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's mit der WM bei MagentaTV heute ab 17.30 Uhr mit dem nächsten Vorrunden-Kracher: Argentinien gegen Österreich! Ab 22.20 Uhr steht dann der nächste Auftritt eines weiteren WM-Favoriten auf dem Programm: Frankreich trifft auf den Irak. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.

Jürgen Klopp schwärmt im Gespräch bei Moderator Johannes B. Kerner vor dem heutigen Spiel Argentinien gegen Österreich von Lionel Messi: "Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er Fußball spielt. Das ist das, was wir so wahrscheinlich nicht mehr sehe werden. Ich freue mich wie ein kleines Kind ihn nochmal live sehen zu dürfen. Das war mir nicht so oft vergönnt, ziemlich genau zweimal - und da stand ich als Trainer an der Seitenlinie. Das ist weit entfernt davon, das zu genießen. Da musst du gucken, wie du den Jungen ausschaltest. Das war alles nicht vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt würde ich Vergnügungssteuer zahlen! Er ist nicht allein, er braucht wahnsinnig viel. Die Mannschaft arbeitet für ihn. Es ist ihm fast alles zuzutrauen! Auf eine gewisse Weise hat er einen Verstand wie ganz wenig andere. Pep Guardiola hat mal gesagt: 'In dem Moment, wo Lionel Messi nicht am Ball ist, scannt er den ganzen Platz'. Ich habe früher gesagt: Alle müssen mitarbeiten, außer ihr seid Lionel Messi. Jemand da? Nein, also müsst ihr alle mitmachen. In dem Moment, wo er an den Ball kommt, verändert er das Spiel, wie es noch ein anderer Spieler getan hat. Das macht ihn so speziell."

... und lobt auch Ralf Rangnick in den höchsten Tönen: "Ein Trainer, den ich sehr lange kenne und sehr schätze. Ralf Rangnick ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft! Österreich ist in diesem Spiel kein Favorit, aber sie sind mittlerweile für jeden Gegner ein Challenger, weil sie top organisiert gegen den Ball sind." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=cmpkOFJXbEdpTStmZjE1SnZMUVZBLy9BQjIxLytMSW9tVi9BOXFzQnpHOD0=

Micky Beisenherz im "Breakfast Club" heute Morgen über die GOAT-Debatte: "Jetzt siehst du wie es divergiert: Messi ist der Triebwagen dieser Mannschaft. Bei Ronaldo hast du das Gefühl, der ist wie ein kaputter Güterzug, der auch auf dem Gleis steht und weswegen der ICE nicht mehr weiterfahren kann." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=a1VUQ29xcFRQRXBuOURZZDhLa3l3L1AvMG1LeDlqUG5uZElvT0NDQzJ0Zz0=

Micky Beisenherz macht darauf aufmerksam, dass sehr viele Spieler im hohen Fußballer-Alter bei dieser WM auftreten: "Messi, Ronaldo in Abstrichen, Nagatomo. Ein Festival der Longevity! Die ganzen Alten, die auf hohem Level performen. Finde ich beeindruckend. Ist auch für mich Hoffnung stiftend. Ich werde bald 49, ich will es nochmal wissen." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=N0MwT2IzeEI0MEgvaUFIZHhhY3lWbnMwYmxaQWxiWlAvd0xIakVzWk1xUT0=

"Fußball-Influencer" Micky Beisenherz zeigt sich auf seinem Instagram-Kanal in den verschiedensten Trikots, aber mit der immer gleichen Pose. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=aDhMNnkvWlorWi9EeldEMFNkc0c5R09oSFFFbitUL3NaSU1zM3Bqa2pOWT0=

Der "Breakfast Club" diskutiert über einen möglichen Ausfall von Nico Schlotterbeck. Micky Beisenherz: "Das wäre sehr bitter, weil uns dann ein Linksfuß in der Abwehr fehlt. Ich mag die Spieleröffnung von Schlotterbeck. Er hat diverse Mats-Hummels-Vibes. Auf der anderen Seite, Antonio Rüdiger spielt bei Real Madrid auf ganz hohem Niveau. Es wäre keine absolute Tragödie." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MHRyc3crenplRlZOWUJpd2tJUmNxUXBnalZBZytFaFBvdWVGV29CK0hwRT0=

Der "Breakfast Club" diskutiert über den Super-Joker Deniz Undav. Micky Beisenherz macht deutlich: "Er ist der beste deutsche Stürmer und ein Kandidat für die Startelf. Der psychologische Druck ist kleiner, wenn du ab der 60. Minute reinkommst in ein Spiel, wo man das Gefühl hat, da geht nichts. Du kannst nur positiv überraschen." Kommentatorin Christina Rann: "Wenn du als Bundestrainer sagen kannst, du änderst jetzt das Spiel, das ist eine unfassbare Waffe, die wir haben. Ihn jetzt in die Startelf reinzupacken könnte man machen, aber ich halte davon nicht so viel. Ich würde das lieber in dieser Kraft lassen." Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ist sich sicher: "Undav will von Anfang an spielen, das kann mir keiner erzählen." Moderatorin Laura Hofmann fasst zusammen: "Er kennt seine Rolle und nimmt sie an." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=RHo2MXFSUGk2MGlWNG44UWNGYWNWY05PT3RieU96RVp0enlaVURJci8vbz0=

Rund um das DFB-Team:

Partystimmung im deutschen Camp bei der Ankunft der Mannschaft nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=S1duby9zZUw0TSs5M3JzZCtwNXBHOWJUcUVRWDR3ZTJhcmdEVXg4K1Nwbz0=

Deutschland ist bereits Gruppensieger. In einem möglichen Achtelfinale könnte man auf Frankreich treffen, sofern die Équipe Tricolore ihre Gruppe ebenfalls gewinnen. Tabea Kemme über dieses mögliche Topspiel: "Die einen haben Bammel, ich habe große Vorfreude. Ich mag das, wenn Deutschland gegen große Gegner spielt. Wir brauchen uns gar nicht so zu unterschätzen. Wir haben beim gestrigen Spiel gesehen, was da schon für eine Spielstärke drin ist." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bHVqYlhsSEN2aklMeHhyNWszNTdsb0hrWDFWOFZiTXNzUkdvU2pkb2ZrQT0=

Tabea Kemme über die Verletzung von Nico Schlotterbeck - woraufhin sie von Moderator Sascha Bandermann respektvoll als "Dr. Kemme" bezeichnet wird: "Nach dem Spiel geht es ins Hotel und direkt das MRT organisiert. Ich gehe davon aus, dass sie die Diagnose von Schlotterbeck schon haben. Was hat so ein Sprunggelenk? Es hat Bänder, eine Kapsel. Kapsel ist fies, da hast du immer mit Schwellung zu tun. Das geht es dann über Physiotherapie, du liegst quasi nonstop auf der Liege. Dann wird viel gelympht, um die Schwellung rauszubekommen und dann ist die Kunst auch ein bisschen Mobilität und Stabilität reinzubekommen. Dann ist die Frage: Machst du es medikamentös oder über Spritzen? Es ist ein gutes Zeichen, dass erstmal Ruhe einkehrt und nicht direkt eine Diagnose kommt. Total individuell, ich bin großer Hoffnung, dass es wieder heilt!"

... über Antonio Rüdiger, der ihn ersetzen würde: "Stabil. Kein Grund zur Sorge!" Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VDdaV3E5TTJyTEh5QWRKai8zclVyang0VVBKbllaQzJKdEl0VXNrci9YMD0=

Neuseeland - Ägypten 1:3

Ägypten feiert den ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft. Durch den 3:1-Sieg steht man nun bei vier Punkten und führt damit die Gruppe G an. Auch Neuseeland hat am letzten Spieltag noch alle Chancen auf das Sechzehntelfinale. Die Partien Ägypten gegen Iran und Neuseeland gegen Belgien präsentiert MagentaTV in der Nacht von Freitag auf Samstag live ab 04.20 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz.

Uruguay - Kap Verde 2:2

Für beide Teams ist es das zweite Remis bei diesem Turnier, aber mit unterschiedlicher Bewertung. Während Neuling Kap Verde in seiner kurzen WM-Historie ungeschlagen bleibt und weiter die "Cinderella-Story" des Turniers ist, muss Uruguay eine weitere Enttäuschung verkraften, steht nach den ersten beiden Spielen mit zwei Punkten da - und muss noch gegen einen der großen WM-Favoriten ran: "Das ist ein brandgefährliches Ergebnis für Uruguay! Letztes Spiel gegen Spanien, sie könnte es erwischen", bewertet es MagentaTV-Kommentator Jonas Friedrich. Das Duell Uruguay gegen Spanien steht in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 01.20 Uhr live bei MagentaTV auf dem Programm. Ebenso die Partie Kap Verde gegen Saudi-Arabien (im Einzelspiel und in der Konferenz), in der das Überraschungsteam um Volksheld und Social-Media-Star Vozinha die Sensation schaffen und sich für die K.o.-Runde qualifizieren könnte.

Tabea Kemme schwärmt von Kap Verde nach dem 2:2 gegen Uruguay: "Ich bin absoluter Fan von deren Spielweise heute! Die hohe Intensität, die sie gefahren sind, das war schon beeindruckend. Auch die Zweikampfführung, das war große Klasse. Das war das Nonplusultra, wodurch sie immer wieder in ihre Aktionen reingekommen sind. Uruguay ist ein bisschen daran gebrochen, weil sie auch Chancen hatten, wo sie Tore hätten machen müssen." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=TlNjR21McjA4anA1VGw3cytySWkrcm8wOGN1MjlVbHllM3NJckw1NEJTYz0=

Fernando Muslera wird im Alter von 40 Jahren zum WM-Rekordspieler Uruguays. Mit seinem 18. Spiel löst er Edinson Cavani (17) ab. Tabea Kemme zollt ihm Respekt: "Es ist Wahnsinn mit 40 Jahren noch auf dieser Position zu spielen und immer noch solche reflexartige Bewegungsmuster zu haben. Das ist großartig." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=QlVkOHhkMVJrQ3FxU05neUdmczFOSEdPTk00bGxiZ1dzWUhHa1lVVE1Sdz0=

"Von der 3. Liga in die Champions League!": Kap Verdes Sidny Lopes Cabral hat innerhalb weniger Monate einen steilen Aufstieg hingelegt. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=cjh0K1ZWekpyaGdBSFcvMUZwZURleXB6YmVpckpuOWFBeUZjTUhZd3VSRT0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)

Montag, 22.06.2026

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Argentinien - Österreich

ab 18.50 Uhr: Argentinien - Österreich

ab 22.20 Uhr: Vorbericht Frankreich - Irak

ab 22.50 Uhr: Frankreich - Irak

Dienstag, 23.06.2026

ab 01.20 Uhr: Vorberichte Norwegen - Senegal

EXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Norwegen - Senegal

ab 04.20 Uhr: Vorberichte Jordanien - Algerien

ab 04.50 Uhr: Jordanien - Algerien

ab 07.20 Uhr: Breakfast Club

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - Usbekistan

ab 18.40 Uhr: Portugal - Usbekistan

ab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Ghana

ab 21.50 Uhr: England - Ghana

Mittwoch, 24.06.2026

ab 00.20 Uhr: Vorberichte Panama - Kroatien

EXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Panama - Kroatien

ab 03.20 Uhr: Vorberichte Kolumbien - DR Kongo

ab 03.50 Uhr: Kolumbien - DR Kongo

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Konferenz Gruppe B

ab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe B und Einzelspiele ab 20.50 Uhr:

Bosnien und Herzegowina - Katar, Schweiz - Kanada

ab 23.40 Uhr: Konferenz der Gruppe C und Einzelspiele ab 23.50 Uhr:

Schottland - Brasilien, Haiti - Marokko

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