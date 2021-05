CQC Consulting

Kongress zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex 2021 by CQC, 15.-16.6., online

Berlin (ots)

"Werden Sie DNK-Botschafter, springen Sie mit auf und lassen Sie uns die Zukunft enkeltauglich gestalten!"

Themen in 2021: Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Berichtsrahmen für nachhaltige Kommunen, Wesentlichkeitsanalyse, gesetzliche Trends, Sustainable Development Goals, Sustainable Financing, Biodiversität, Klimaschutz & Klimaneutralität, Menschenrechte, CSR/ Nachhaltigkeitsmanagement, Erfahrungsberichte, Best Practises.

Für Wen?

Für interessierte, potentielle und erfahrene Anwender des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, die ihr Nachhaltigkeitsmanagement und ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung professionalisieren möchten, z.B. Nachhaltigkeits-/CSR-Beauftragte, Verantwortliche der Nachhaltigkeitskommunikation, Umweltbeauftragte oder andere Vorbild- und Führungspersönlichkeiten, die sich für Themen der Nachhaltigen Entwicklung interessieren.

Referent:innen: Die digitale Bühne des Zwei-Tages-Kongresses betreten Expert:innen aus den verschiedensten Themenbereichen: Initiatoren/Partnerorganisationen des Deutschen NachhaltigkeitsKodex; Nachhaltigkeits-/Kommunikationsexpert:innen, DNK-Anwender:innen, Über-den-Tellerand-Schauer sowie Yoga- und Lachmuskeltrainer:innen:

- Florian Harrlandt - Geschäftsstelle Rat für Nachhaltige Entwicklung/ DNK - Bastian Buck - Global Reporting Initiative - WWF-Living Planet Talk - Yvonne Zwick - B.A.U.M. e.V. - Nina Taprogge - CARE - Birgit Klesper - Deutsche Telekom - Agnes Strehle/ Stefan Storz - VOLKSWOHNUNG - Nadine Bold - UmweltBank - Thorsten Krüger - Stadt Geestland - Liza Sander - CQC Consulting/ HWT Berlin

Details/Tickets: https://der-kongress-zum-dnk.de

Hintergrundinformation - Was ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)?

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex unterstützt den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und bietet einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die regelmäßige Berichterstattung macht die Entwicklung des Unternehmens im Zeitverlauf sichtbar. Der DNK ist ein branchenübergreifender Transparenzstandard für die Berichterstattung unternehmerischer Nachhaltigkeitsleistungen und kann von Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Rechtsform genutzt werden. Initiiert wurde er in 2012 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung. Dieser berät die deutsche Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit und soll mit Beiträgen und Projekten die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie fortentwickeln und umsetzen helfen.

Original-Content von: CQC Consulting, übermittelt durch news aktuell