Brain Navi meldet 100. mit NaoTrac durchgeführten chirurgischen Eingriff

Hsinchu (ots/PRNewswire)

Brain Navi gab den Abschluss des 100. Falles bekannt, bei dem sein neurochirurgischer Navigationsroboter NaoTrac eingesetzt wurde. Der 100. Fall wurde von Dr. Hao-Yu Chuang, dem Leiter der neurochirurgischen Abteilung im Annan Hospital in Tainan, Taiwan, durchgeführt.

„Es ist mir eine Freude, Zeuge dieses wichtigen Meilensteins zu sein, der die kontinuierliche klinische Akzeptanz des chirurgischen Navigationsroboters NaoTrac zeigt. Ich freue mich, meinen Patienten weiterhin diese hochmoderne chirurgische Technologie anbieten zu können", sagte Dr. Hao-Yu Chuang. „Einer der Hauptvorteile im Vergleich zu anderen Systemen ist, dass wir die kraniale Anatomie in jeder Patientenposition, auch in Seiten- und Bauchlage, genau erfassen können."

In ganz Taiwan wurde das System bereits in mehreren Krankenhäusern installiert. Der Direktor der neurochirurgischen Abteilung des China Medical University Hospital, Chun-Chung Chen, sagte: „In der Vergangenheit konnten wir das ICH-Blutgerinnsel nur blind behandeln, jetzt können wir den Weg planen, in Echtzeit überprüfen und den Eingriff perfekt durchführen." Ein weiterer Direktor, Dr. Jeng-Hung Guo, sagte: „Die schnelle Registrierung von NaoTrac führt zu einer kürzeren Operationszeit und einer schnelleren Genesung der Patienten. Der NaoTrac hat sich bei intrazerebralen Blutungen sehr gut bewährt, insbesondere bei Hämatomen mit einem Volumen von weniger als 30 ml, aber mit schweren Symptomen, und bietet diesen Patienten eine alternative Lösung, anstatt auf die Selbstabsorption zu warten."

Der allererste Anwender des NaoTrac-Chirurgieroboters ist das Hualien Tzu Chi Medical Center, das das System seit dem allerersten klinischen Fall am 7. November 2018 für Gehirnoperationen einsetzt. Superintendent Dr. Shinn-Zong Lin sagte: „NaoTrac ist genau das, was sich alle Neurochirurgen wünschen. Es kann den Traum eines jeden Arztes wahr werden lassen und Patienten mit Behinderungen die Rückkehr ins Leben ermöglichen." Professor Tsung-Lang Chiu veröffentlichte den ersten Artikel über NaoTrac in einer medizinischen Fachzeitschrift und wies die Wirksamkeit und die wirtschaftlichen Vorteile nach: „Das NaoTrac-Robotersystem lässt sich sehr leicht in unsere Praxis und unsere Arbeitsabläufe integrieren und bringt unseren Neurochirurgen und Krankenhäusern Effizienzvorteile."

Um langwierige und frustrierende Registrierungsprozesse zu vermeiden, nutzt NaoTrac die Technologie des maschinellen Sehens und schließt die Registrierung von Patienten und Instrumenten innerhalb von 30 Sekunden bis 3 Minuten ab. Das NaoTrac-System hat im April 2021 das CE-Zeichen und im Juli 2022 die Zulassung der taiwanesischen FDA erhalten. Während der ersten Markteinführung und auf internationalen Kongressen konnte Brain Navi wertvolles Feedback von zahlreichen Neurochirurgen sammeln und diese Ideen in die NaoTrac-Plattform integrieren, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Dr. Jerry Chen, der Geschäftsführer von Brain Navi, erklärte: „Wir sind sehr erfreut über die Tatsache, dass alle diese 100 Verfahren ohne jegliche Komplikation abgeschlossen wurden. 2024 wird das Jahr sein, das den Beginn unserer internationalen Expansion markiert, da wir neben Taiwan auch mit Partnern in den USA, Europa, Japan, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Malaysia zusammenarbeiten werden. Auf diese Weise können wir diese Technologie in mehr Krankenhäusern einführen, um die Arbeitsabläufe im OP zu optimieren, was letztlich mehr Patienten zugute kommt."

Informationen zu Brain Navi:

Brain Navi Biotechnology, ein führendes taiwanesisches Unternehmen für chirurgische Robotertechnik, ist auf die Konzeption und Entwicklung innovativer Navigations- und Roboterchirurgietechnologien spezialisiert. Die firmeneigene Surface Mapping Auto-Registration Technology (SMART) stellt einen bedeutenden chirurgischen Durchbruch dar, da sie maschinelles Sehen, Robotik und künstliche Erkennung für rationalisierte chirurgische Verfahren und Echtzeit-Bildgebung integriert und so minimalinvasive Ergebnisse gewährleistet. Die schnelle Patientenregistrierung von NaoTrac und die automatische Registrierung der chirurgischen Instrumente ermöglichen dem Chirurgen eine mühelose Trajektorienplanung, und der Roboter gewährleistet eine präzise autonome Navigation zum gewünschten Ziel.

