PhotoAiD

Veränderungen auf dem Markt für biometrische Passbilder - Jetzt können Sie ein biometrisches Passbild machen, ohne das Haus zu verlassen

Berlin (ots)

Veränderungen auf dem Markt für biometrische Passbilder! Jetzt können Sie ein biometrisches Passbild machen, ohne das Haus zu verlassen!

Schlange stehen beim Fotografen? Auf der Suche nach einem Fotoautomaten in Ihrer Stadt? Diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei - ab jetzt brauchen Sie nur noch ein Handy mit einer Kamera und 2-3 Minuten Zeit. Dank der KI-Technologie des internationalen Dienstes Passport Photo Online war das Fotografieren noch nie so einfach (und günstig!)!

Wie funktioniert die KI für Passbilder?

Wir nehmen unser Handy, stellen uns vor das Fenster (damit es gleichmäßig beleuchtet ist) und machen ein Foto. Wenn uns das Ergebnis gefällt, klicken wir auf die Schaltfläche "Verarbeiten", und nach 3 Sekunden sehen wir das Foto im richtigen Ausschnitt auf dem ausgeschnittenen Hintergrund auf dem Telefondisplay. Ohne Lampen, ohne spezielle Ausrüstung und Kenntnisse - dank der KI kann jeder zum Fotografen werden!

Nicht nur KI, auch ein erfahrener Experte steht Ihnen zur Verfügung!

Jedes hochgeladene Foto wird von KI-Algorithmen automatisch auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften geprüft. Wenn sich der Kunde für den Kauf eines Fotos entscheidet, wird es zusätzlich von einem Experten für biometrische Fotografie geprüft, der das Foto sorgfältig analysiert und eine Entscheidung trifft.

Wenn das Foto gut ist, erhält der Kunde diese Benachrichtigung und profitiert von einer 200%igen Rückerstattungsgarantie - wenn der Experte sich irrt, erstattet Passport-Photo.Online den doppelten Betrag, den der Kunde ausgegeben hat. Wenn der Experte jedoch entscheidet, dass das Foto nicht den Anforderungen entspricht, erhält der Kunde eine weitere Chance, das Foto zu machen, ohne zusätzliche Kosten!

Digitales oder Papierfoto wie vom Fotografen!

Wer die Anwendung nutzt, kann eine digitale Version des Fotos herunterladen und überall ausdrucken, oder, wenn er keine Zeit damit verschwenden will, in eine der beliebten Drogerien zu gehen, kann er eine gedruckte Version bestellen, die am nächsten Tag per Kurier an seine Adresse geliefert wird!

Ein echter Wendepunkt!

Passport-Photo.Online wird monatlich von über 1.000.000 Menschen weltweit genutzt und spart Zeit und Geld. Dies ist eine absolute Revolution auf dem Markt für biometrische Fotos, die diese verknöcherte Branche verändert und eine Technologie einführt, die sich ihr seit Jahrzehnten entzieht!

Überzeugen Sie sich selbst davon:

Biometrisches Passfoto:

https://passport-photo.online/de-de/biometrisches-passbild

Foto für Personalausweis:

https://passport-photo.online/de-de/personalausweis-foto

Foto für den Führerschein:

https://passport-photo.online/de-de/foto-deutscher-fuhrerschein

Original-Content von: PhotoAiD, übermittelt durch news aktuell