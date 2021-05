amo coaching

Achtsamkeit fördert schon bei Kindern die emotionale Gesundheit

Gleich 2 Neuerscheinungen für ein glückliches, erfülltes Leben

Wir leben in einer Zeit, in der es uns immer schwerer fällt, loszulassen. Der ständige Informationsfluss und die sich gefühlt immer rasanter drehende Welt machen es uns schwer, uns ablenkungsfrei auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Nicht selten treffen wir nach langem Grübeln vermeintlich vernunftgesteuerte Entscheidungen, anstatt auf unser Bauchgefühl zu vertrauen. Dabei ist es unsere Intuition, die wir neu entdecken, schulen und endlich wieder ins Zentrum unseres Lebens rücken müssen, um dauerhaft glücklich zu werden. Denn nur, wenn Körper, Geist, Herz und Seele endlich im Einklang sind und wir nicht ständig im Außen nach Antworten suchen, finden wir den Weg zu uns selbst und zu mehr innerer Gelassenheit.

In ihrem Buch "Soulfulness - aus ganzer Seele leben" erklärt Coach und Autorin Alexandra Molina auf einfühlsame Weise, wie wir uns von den Ängsten unseres Egos und limitierenden Glaubenssätzen befreien können. Mit modernen und alltagstauglichen Ansätzen führt sie ihre Leser zu der Erkenntnis, dass das wahre Glück in jedem selbst steckt und wir uns mit unserer Seele verbinden müssen, um unser volles Potenzial ausschöpfen zu können. Das Buch erschien am 22.04.21 und war bereits nach 3 Tagen Nummer 1 bei den Amazon Neuerscheinungen. Die erste Auflage ist somit fast vollständig verkauft.

https://alexandramolina.de/soulfulness-aus-ganzer-seele-leben/

Den Grundstein für ein glückliches Leben möchte Alexandra schon bei den Kleinsten legen.

Mit ihrem zweiten neuen Buch "Der kleine Elefant, der an sich glaubt" wendet sich Alexandra Molina darum an Eltern. Sie können ihren Kindern so auf einfache, wirkungsvolle und unterhaltsame Art vermitteln, was sie langfristig zu einem glücklichen Menschen macht. Das Kinderbuch "Der kleine Elefant, der an sich glaubt" erzählt sechs herzerwärmende Tiergeschichte über Mut, Selbstvertrauen und das einzigartige Geschenk, das in jedem von uns steckt. Die Erlebnisse des Dickhäuters und seiner Freunde ermutigen Kinder dazu, an sich zu glauben. Sie zeigen ihnen auf, worauf es im Leben wirklich ankommt. Mit dem kleinen Elefanten lernen sie, ihre Intuition schon früh zu entwickeln. Das gibt ihnen das so wichtiges Rüstzeug, um selbst in der heutigen Leistungsgesellschaft ein glückliches Leben zu führen. Das Buch erscheint am 20.05.21, ist aber bereits im Handel erhältlich.

https://alexandramolina.de/der-kleine-elefant-der-an-sich-glaubt/

Alexandra Molina verbrachte erfolgreiche Jahre in verschiedenen Funktionen im Personalwesen und widmete sich dann ihrer eigentlichen Leidenschaft: der Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Sie machte Ausbildungen zum Personal- und Business Coach, Journey Practitioner nach Brandon Bays sowie Kinder- und Jugendcoach. Seitdem unterstützt sie Menschen dabei, ihr wahres Potential zu erkennen und zu leben. Ihr erstes Buch "Mehr leben, mehr lieben, mehr lachen" erschien 2020 im Schirner Verlag.

Weitere Informationen unter www.alexandramolina.de

Auch auf Instagram: https://www.instagram.com/alexandramolina1/

