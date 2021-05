ERSTE OSTFRIESISCHE WINZERGENOSSENSCHAFT eG i.G.

Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft eG i.G.

Bald Wein aus Ostfriesland: Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft pflanzt Reben

- Offizielle Eröffnung des Weinfeldes am 14. Mai 2021, 11.00 Uhr in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) - Ostfrieslands Weißwein wird Solaris und Sauvignon Gris - Live-Stream per YouTube

Die Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft (OWG) wird ab 11. Mai auf ihrem Weinfeld in Ostrhauderfehn die Reben setzen und am 14. Mai mit der symbolischen Pflanzung der letzten Rebe den Weinanbau offiziell eröffnen.

Auf dem rund 1 ha großen "Weinberg" werden Reben der Sorten "Sauvignon Gris" und "Solaris" gepflanzt. Ostfriesland hat inzwischen fast so viele Sonnenstunden wie Stuttgart - das macht den Weinanbau zwischen Ems und Nordsee möglich. Die ausgewählten Rebsorten sind zudem für die Herausforderungen harter Witterungen gezüchtet.

Die Pflanzung findet im Rahmen der geltenden Corona-Regeln und abgesichert durch ein Hygienekonzept statt. Ideengeber und Vorsitzender der OWG, Torsten Oltmanns, sowie unsere Winzerin Angelina Schmücker aus Rheinhessen, werden vor Ort sein.

Journalisten können sich für die Teilnahme vor Ort anmelden (Schnelltest sind vorhanden, Abstand wird gesichert), dem Event im Livestream auf YouTube und auf der Website www.erste-owg.de folgen. Zudem stellen wir Fotos und Zitate der Mitwirkenden zur Verfügung.

Die Ostfriesische Winzergenossenschaft möchte den Weinanbau nach rund 150 Jahren wieder nach Ostfriesland bringen. Die Mitglieder stammen aus Ostfriesland oder fühlen sich der Region verbunden. Ihr Ziel ist es, zwischen Ems und Nordsee einen qualitativ hochwertigen Wein anzubauen und die Region noch bekannter zu machen. Die OWG wurde im November 2019 gegründet. Die Genehmigung zum Weinanbau erfolgte 2020.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der OWG ist Reinhold Robbe, ehemaliger Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Leer und ehemaliger Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Prof. Dr. Torsten Oltmanns ist in Folmhusen und später in Rastede aufgewachsen. Sein Lebensweg hat ihn an verschiedene Orte in Deutschlands geführt, ist aber im Herzen Ostfriese geblieben. Mit der Ersten Ostfriesischen Winzergenossenschaft, deren Lizenz zum Weinanbau und der Rebpflanzung setzt er mit seinen Mitstreiter:innen der OWG eine lang gehegte Idee um.

