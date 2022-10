UBM Development AG

UBM mit Platin im ESG-Rating von EcoVadis ausgezeichnet

Wien (ots)

Nach Gold-Rating im Vorjahr nun auf Höchstwertung Platin

Unter den besten 1 Prozent der von EcoVadis beurteilten Unternehmen weltweit

Nachhaltigkeit ist eine Haltung – auch beim UBM-weiten Climate Day

Nach Gold bei der Erstbewertung im vergangenen Jahr wurde UBM Development nun von EcoVadis mit Platin prämiert, der höchsten von EcoVadis vergebenen Bewertung. UBM zählt damit zum besten Prozent unter allen 100.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit.

Die Bewertung deckt anhand von 21 Indikatoren die vier wichtigsten Themen im Bereich Nachhaltigkeit ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. In allen vier Kategorien performt UBM Development deutlich über dem Branchendurchschnitt – nicht zuletzt aufgrund der konsequenten Umsetzung der ambitionierten Ziele und Maßnahmen, die auch im ESG-Bericht umfangreich und transparent kommuniziert werden.

„Wir freuen uns über die höchste Auszeichnung von EcoVadis. Bei uns ist Nachhaltigkeit nicht nur in der Konzernstrategie green. smart. and more. verankert, sondern Nachhaltigkeit ist für uns eine Haltung,“ sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Das zeigt auch der Climate Day im Oktober: Mitarbeitende aus sämtlichen Tochtergesellschaften von UBM haben an diesem Klimaaktionstag aktiv mitgewirkt, um das Nachhaltigkeitsbewusstsein im Unternehmen noch weiter zu stärken.

Mit dem EcoVadis Rating konnte UBM Development im Jahr 2022 bereits das zweite Spitzen Ergebnis erzielen: Auch im Rating von ISS ESG hat sich das Unternehmen auf „B-“ verbessert und so die Branchenführerschaft in Deutschland und Österreich weiter ausgebaut. UBM ist außerdem seit 20. Juni 2022 auch Mitglied im österreichischen Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX).

EcoVadis hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu einem der größten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings weltweit entwickelt. Die Ratingagentur bewertet die Leistungen im Bereich ESG anhand eines standardisierten Fragenkatalogs. Die Methodik basiert auf führenden Standards wie GRI, UN Global Compact und ISO 26000 und soll Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen messbar machen und somit Vertrauen und Transparenz schaffen.

UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Original-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell