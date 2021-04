Kfz Gutachter Hamburg Eimsbüttel Notdienst Soforthilfe ist der richtige Partner vor Ort

Sachverständigenbüro Keskin

Kfz Gutachter Hamburg Eimsbüttel Notdienst Soforthilfe

Hamburg (ots)

Wer an einen Kraftfahrzeug Sachverständigen denkt, demjenigen fällt augenblicklich die Begebenheit eines Unfalls im Straßenverkehr ein. Und es stimmt: Insbesondere in jener Situation ist ein Sachkundiger sehr oft unerlässlich wie auch immer dienlich. Doch es gibt noch mehrere andere Bereiche, in welchen man von der fachmännischen Einschätzung eines Spezialisten profitieren und viel Geld sparen kann. Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin bspw. offeriert eine enorme Bandbreite an Leistungen, vom herkömmlichen Unfallgutachten über Beweisaufnahmen bis hin zur Bewertung eines KFZs. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg bieten die Fachleute kostbare Unterstützung in zahlreichen Themengebieten rund ums Auto.

Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin befindet sich etwas abseits der Hamburger Altstadt und offeriert bereits seit 2015 fachmännische Unterstützung rund ums Auto an. Eine Hauptaufgabe stellt hierbei das klassische Unfallgutachten dar: Grob gesagt beschreibt es den entstandenen Schadensfall, die Wertminderung der betroffenen Fahrzeuge wie auch zahlreiche andere Formalitäten, welche insbesondere für die Versicherungsgesellschaft benötigt werden. Als Anspruchsteller ist ebendieser Dienst nicht zu vergessen für Sie völlig unentgeltlich, die Aufwendungen übernimmt einzig der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Motiv mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedem Autounfall einen Experten zu engagieren.

Die einzige Situation, in welcher sich ein umfangreiches Sachverständigengutachten nicht rentiert, sind kleine Schäden mit einem Betrag von unter 1000 EUR. Bei einem sogenannten Bagatellschaden zahlt die Versicherungsgesellschaft bekanntermaßen nicht. Freilich auch in diesem Fall offerieren viele Sachverständige ihre Hilfe an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg bspw. kann in diesem Fall ein kostengünstiges Kurzgutachten samt detaillierter Auflistung der Preise anfertigen.

Ein ergänzender überaus signifikanter Service ist die so genannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Bekanntermaßen nützt einem schon der allerbeste Sachverständige, wenn dieser absolut nicht greifbar ist?

Ein ausgezeichneter Sachverständiger ist 24/7 zu erreichen und leitet Sie durch den ganzen Vorgang der Unfallabwicklung. Eine etwaige Sicherung der Beweise und Dokumentation durch einen Fachmann ist besonders dann unerlässlich, im Falle, dass die Unfallschuld nicht eindeutig nachgewiesen werden kann oder sich der Unfallgegner absolut nicht kooperativ verhält.

Nicht zu vergessen können Sie die Auswahl des Gutachters auch der Versicherungsgesellschaft übergeben. Genau das ist aber nur in den seltensten Fällen zu empfehlen, da ebendiese Gutachter häufig nicht gerade unvoreingenommen agieren und sich teils sogar auf die Seite der Versicherungsgesellschaft schlagen. Besser ist es, einen neutralen und zertifizierten Gutachter Ihrer Wahl hinzuzuziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier bspw. Sachverständigenbüro Keskin.

Der 2. Bereich, in dem es sich empfiehlt, einen Fachexperten hinzubemühen, ist die Anschaffung und der Verkauf eines Gebrauchtwagens. Leider sind alles andere als alle Verkäufer völlig rechtschaffen und unterschlagen Fehler oder Gebrauchsspuren oft. Ein Lackschaden lässt sich noch unschwer mit dem bloßen Auge erkennen, angenommen, dass es um motorische Fehler und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon komplett anders aus. Damit man hier keinesfalls die sprichwörtliche Katze im Sack erwirbt, sollte ein Kfz-Sachverständige eingeschaltet werden, der solche Schäden aufdeckt und die adäquate Wertminderung kalkuliert. Jedoch auch als Verkäufer ist es ohne weiteres vorteilhaft, ein technisches Gutachten einzuholen. Bekanntlich kann es auch bei den allerbesten Absichten einmal geschehen, dass ein versteckter Mangel erst nach Abschluß des Verkaufs ans Tageslicht kommt. Ein fachgerechtes Gutachten vermeidet dann einen kostenintensiven und unnötigen Konflikt mit dem Käufer.

Original-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuell