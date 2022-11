Africa GreenTec installiert erstes Mini-Grid Projekt mit 100 % Erneuerbarer Energie in ganz Madagaskar

Africa GreenTec

Auf der UN-Klimakonferenz wurde viel über die Auswirkungen des Klimawandels gesprochen. Besonders Regionen in Subsahara-Afrika sind bereits jetzt stark davon betroffen. Dringend benötigte konkrete Maßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und Klimagerechtigkeit zu erreichen, vermissten jedoch viele auf der Konferenz. Das deutsch-afrikanische Sozialunternehmen Africa GreenTec zeigt, wie man die Probleme vor Ort mit innovativen solarbetrieben Lösungen konkret angehen kann. Nach erfolgreich umgesetzten Projekten in Mali, Niger und Senegal folgte Ende Juli 2022 die Inbetriebnahme des Pilotprojektes in Madagaskar.

Die dort errichtete sogenannte ImpactSite von Africa GreenTec versorgt die 6500-Einwohner-Community Mahavelona in der Region Itasy seitdem mit Solarstrom. Dieses Projekt ist nicht nur für das Sozialunternehmen und seinen Partner Polarstern Energie ein Meilenstein, sondern auch für das Land Madagaskar selbst. Denn der Solarpark mit Batteriespeicher ist das erste Mini-Grid-Projekt in ganz Madagaskar, das zu 100 % mit Erneuerbarer Energie betrieben wird.

Diese ImpactSite ist sowohl für den Inselstaat als auch für das Sozialunternehmen Africa GreenTec ein Novum, denn sie unterscheidet sich auch von den anderen bisherimplementierten ImpactSites. Aufgrund der Größe und Lage der Community Mahavelona wurde eine 120 kWp PV-Freiflächenanlage, statt des vom Unternehmen entwickelten containerisierten Solartainers, installiert.

Ein intelligentes Netz verteilt den Solarstrom über ein Prepaid-Tarifsystem und ermöglicht Datenanalysen sowie Fernwartung. Jeder Haushalt verfügt über einen eigenen Anschluss inklusive intelligentem Stromzähler, einem sogenannten Smart Meter, welcher Daten empfängt und sendet sowie den Stromfluss in Echtzeit misst und steuert. So wird ein zuverlässiger Prepaid-Zahlungsverkehr sichergestellt und jeder Kunde bezahlt nur den Strom, den er verbraucht.

Anders als andere Solaranbieter in Madagaskar setzt Africa GreenTec zu 100 % auf Erneuerbare Energien und verwendet keinen Dieselgenerator als Backup, sondern einen Batteriespeicher. Dank des Lithium-Ionen-Batteriespeichers steht auch in den Abendstunden und bei starker Bewölkung Energie zur Verfügung. Der Speicher befindet sich in einem Gebäude neben dem Solarpark und ist auf das warme Klima und die Bedingungen im Globalen Süden angepasst, er ist mit einem eigens entwickelten Kühlsystem ausgestattet.

Anfang Oktober wurde die ImpactSite unter der Anwesenheit des Energieministers Madagaskars offiziell eröffnet. In seiner Eröffnungsrede sagt er:

"Als Techniker bin ich von der Qualität dieses infrastrukturellen Projekts überzeugt und beeindruckt. Daher gratuliere ich Ihnen (Africa GreenTec) im Namen des Staates und des Präsidenten der Republik zu dieser großartigen Arbeit. Vielen Dank! Sie sind echte Vorbilder für diese und zukünftige Generationen."

Andry Heriniaina Ramaroson, Minister für Energie und Kohlenwasserstoffe Madagaskar

Mahavelona hat seit Juli dieses Jahres zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Stromnetz und eine zuverlässige und nachhaltige Stromversorgung. Davon profitieren nicht nur Privathaushalte, sondern vor allem auch kleine Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wie Schulen, die örtliche Krankenstation und die Polizeistation. Zuvor waren die Straßen unbeleuchtet und der Tag nach Sonnenuntergang zu Ende. Dank der von Africa GreenTec entwickelten StreetUPs, autarke und 100 % solarbetriebene Straßenbeleuchtung, ist Mahavelona nun abends hell erleuchtet.

"Die Stromversorgung verändert das Leben jeder einzelnen Person in unserer Community. Unsere Möglichkeiten, eigene Unternehmen zu gründen, unsere Gesundheit und Lebensqualität sowie die Sicherheit im ganzen Dorf haben sich immens gesteigert. Allein die Straßenbeleuchtung gibt uns und vor allem den Frauen im Dorf ein großes Gefühl der Sicherheit. Bevor Africa GreenTec das Projekt gestartet hat, hatten wir das Gefühl, ständig im Dunkeln zu leben. Wir alle wurden durch die Stromversorgung empowert."

Frau Nivoarilalanjatovo, Bürgermeisterin Mahavelona, Madagaskar

Davor waren Dieselgeneratoren die einzige Möglichkeit zur produktiven Stromnutzung. Diese sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch teuer und unzuverlässig. Die alten Generatoren gehen oft kaputt, der Diesel muss über weite Wege auf schlechten Straßen ins Dorf transportiert werden und ist deshalb nicht immer verfügbar. Mit diesen unkalkulierbaren Kosten ist es kaum möglich, ein profitables Unternehmen aufzubauen.

Durch den bezahlbaren und zuverlässigen Strom eröffnen sich ganz neue wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen in Mahavelona. Die ersten Unternehmen wie Schweißereibetriebe haben auf effiziente elektrische Geräte umgestellt, auch der erste Farmer im Dorf hat mit Hilfe von Africa GreenTec eine neue Reisschälmaschine mit Elektroantrieb gekauft und seinen Dieselgenerator abgeschafft. Der erste Friseursalon hat eröffnet, das lokale kleine Kino kann nun auch abends Filme zeigen. Zahlreiche kleine Geschäfte können nun Kühl- und Gefrierschränke betreiben und dadurch gekühlte Getränke und Eis anbieten.

"Die Solarstromversorgung eröffnet den Dorfbewohner:innen viele Chancen, individuell und als Gemeinschaft ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Sie erweitert Bildungsangebote, reduziert den Einsatz von Dieselgeneratoren und setzt eine wirtschaftliche Entwicklung in Gang, die mehr Leute vor Ort in Arbeit bringt, die Kaufkraft stärkt und Fluchtursachen bekämpft. Kurzum: Sie macht Zukunftsträume greifbar. Für uns ist die Solarstromversorgung des Dorfes Mahavelona das perfekte Beispiel, wenn wir bei Polarstern vom Ziel sprechen: Mit Energie die Welt zu verändern. Wirklich."

Florian Henle, Gründer und Geschäftsführer Polarstern GmbH

Die Arbeit von Africa GreenTec hört an dieser Stelle nicht auf. Nachhaltigkeit liegt in der DNA des Sozialunternehmens, ein wichtiger Faktor hierbei ist der langfristige fehlerfreie Betrieb der ImpactSites. Deshalb beschäftigt Africa GreenTec alleine in Mahavelona vier lokale Mitarbeiter, die die Anlage dauerhaft betreiben und warten. Nach und nach werden immer mehr Kunden an das Netz angeschlossen und auch weitere Dienstleistungen wie eine Wasseraufbereitungsanlage sind in Planung. Aber die Pläne von Africa GreenTec gehen auch über Mahavelona hinaus. Die nächsten sechs ImpactSites sind bereits in Planung. Moritz Brauchle, Managing Director - AGT Madagascar, sagt:

"Das erste Projekt ist immer ein ganz besonderes. Aller Anfang ist schwer, aber die Arbeit lohnt sich. Wir hätten uns keinen besseren Ort als Mahavelona wünschen können. Doch Mahavelona ist erst der Anfang. Wir freuen uns, zusammen mit dem Ministerium für Energie, ADER und ORE in Zukunft noch viele weitere Projekte so schnell wie möglich umsetzen zu können und Madagaskar zum Vorbild für Erneuerbare Energien zu machen."

Moritz Brauchle, Managing Director - AGT Madagascar

Aber nicht nur in Madagaskar hat Africa GreenTec große Visionen. Bis 2030 will das Sozialunternehmen insgesamt drei Millionen Menschen in Afrika mit Energie versorgen und 1,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Finanziert werden die Projekte unter anderem mithilfe von Crowdinvesting: statt für das Projekt zu spenden, wird investiert. Die Mission kommt gut an: In der aktuellen Crowdinvesting-Runde beteiligen sich schon rund 550 Menschen, die zusammen bereits über 1,3 Millionen Euro an Investmentvermögen zur Verfügung stellen. Investoren haben zum einen die Möglichkeit, vom wachsenden Markt für nachhaltige Energielösungen zu profitieren. Zum anderen können sie Bewohner:innen in Dörfern wie Mahavelona mehr Selbstbestimmung und wirtschaftlichem Wachstum ermöglichen.

Wer mehr über nachhaltige Lösungsansätze in der Region erfahren und sich mit anderen zum Thema austauschen möchte, hat im Januar 2023 auf dem virtuellen 3D-Event "Chancenkontinent Afrika" die Möglichkeit dazu. Africa GreenTec nimmt die Teilnehmer als Gastgeber in dem vierstündigen Event mit auf den Chancenkontinent Afrika.

