Schur Flexibles erreicht Top-Platzierung im ESG Risk Rating

Wiener Neudorf

Im unabhängigen ESG Risk Rating von Sustainalytics erreicht Schur Flexibles im August 2021 auf Anhieb Platz 1 in seiner Subindustrie und ist die Nr. 2 in der gesamten Branche „Containers & Packaging“. Der Verpackungsspezialist erhält von Sustainalytics ein ESG Risk Rating von 9,0 und ist damit das einzige Unternehmen der Branche, das ein „vernachlässigbares Risiko“ in Bezug auf wesentliche ESG-Faktoren aufweist. Diese Top-Bewertung baut auf der ganzheitlich nachhaltigen Ausrichtung des Verpackungsspezialisten sowohl bei Produkten und als auch Prozessen auf.

Der flexible Verpackungsspezialist Schur Flexibles richtet sich ganzheitlich auf Nachhaltigkeit aus. „Wir stellen die Frage, WIE wir produzieren, immer in den Vordergrund. Das umfasst unsere Ausrichtung auf die Menschen, auf unsere Umwelt, aber auch das Wirtschaftssystem, in dem wir tätig sind. In den vergangenen Jahren haben wir höchste Anstrengungen unternommen, in all diesen Bereichen positive Veränderungen zu erreichen, um sowohl die Sustainable Development Goals zu unterstützen, die Zielerreichung für den European Green Deal voranzutreiben, als auch Impulsgeber für die Transformation unserer Branche zu sein“, erklärt Michael Schernthaner, CEO Schur Flexibles Group. „Wir freuen uns sehr, dass wir damit auf Anhieb dieses ausgezeichnete Ergebnis im Sustainalytics Rating erzielen konnten. Das ist ein gemeinsamer Erfolg unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich danke aber auch allen unseren Partnern, Kunden und Lieferanten, die diesen Weg mit uns gehen. Die Auszeichnung ist für uns zugleich die Motivation, uns noch weiter anzustrengen und laufende Verbesserungen zu erarbeiten. Denn es ist unser Anspruch, bei Nachhaltigkeit in unserer Branche führend zu sein.“

Die rasch gewachsene Schur Flexibles Gruppe entwickelt und produziert an aktuell 23 europäischen Standorten maßgeschneiderte Verpackungsinnovationen entlang ihrer ganzheitlich integrierten Wertschöpfungskette. Kreislaufwirtschaft steht bei den Investitionen und Innovationen im Zentrum: Neben der Forschungs- und Entwicklungsarbeit an recyclingfähigen Materialien, höchster Ressourceneffizienz bei Prozessen und Produkten ist auch „Zero Waste“ ein wichtiges Ziel des Nachhaltigkeitsprogramms.

„Wir erfassen im Zuge unserer Sustainability Reports bereits systematisch die relevanten Nachhaltigkeitsparameter aller unserer Unternehmensstandorte. Diese Ergebnisse und Erfahrungen bilden die Basis für unser kontinuierliches Best Practice Management. Über unser Schur Flexibles Sustainability Committee steuern wir mit klaren KPIs und Maßnahmenvorschlägen unsere langfristige Zielsetzung. Diese Transparenz und Klarheit bei unserem Nachhaltigkeitsengagement ist nicht nur intern, sondern auch gegenüber Projektpartnern, Kunden und Lieferanten die Voraussetzung, dass wir uns ständig positiv weiter entwickeln können“, so Martin Berlekamp, Head of Sustainability, und Fiene Berger, CSR-Manager, Schur Flexibles Group.

Die ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen aktuellen und potenziellen zukünftigen wesentlichen ESG-Risiken und wie gut die Unternehmensprogramme und -praktiken diese steuern. Diese mehrdimensionale Art der Messung nach Managementkonzepten und Exposition ermöglicht eine gesamtheitliche Bewertung des ESG-Risikos.

Ausführliche Informationen zum Nachhaltigkeitsmanagement von Schur Flexibles finden sich im Nachhaltigkeitsbericht sowie im Jahresbericht der Unternehmensgruppe.

Über die Schur Flexibles Group

Die Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf, Österreich, hat sich auf innovative, hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Aromaschutz-, Hygiene- und Pharmabranche spezialisiert. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur umfangreichen Beutelerzeugung erwirtschaftet die in 2012 gegründete Gruppe einen Jahresumsatz von rund 590 Mio. Euro und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Schur Flexibles beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 hochspezialisierten Produktionsstätten in West- und Osteuropa, die einem Centre of Excellence-Konzept folgend hoch spezialisiert sind und auf ihrem Gebiet Technologieführerstatus genießen. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, so ist Schur Flexibles u.a. Teil der “50 Climate & Sustainability Leaders” sowie der vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufenen CEO Action Group für den Europäischen Green Deal.

Über Sustainalytics:

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes, unabhängiges Unternehmen für ESG-Research, Ratings und Daten, das Investoren auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortungsvollen Anlagestrategien unterstützt. Sustainalytics arbeitet mit Hunderten von weltweit führenden Vermögensverwaltern und Pensionsfonds zusammen, die ESG- und Corporate-Governance-Informationen und -Bewertungen in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Darüber hinaus arbeitet Sustainalytics mit Hunderten von Unternehmen und ihren Finanzintermediären zusammen, um sie bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Politik, Praxis und Kapitalprojekten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sustainalytics.com.

Urheberrecht ©2021 Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel enthält Informationen, die von Sustainalytics (www.sustainalytics.com) entwickelt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seinen Drittanbietern (Third Party Data) und werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder Projekts noch eine Anlageberatung dar und es wird nicht garantiert, dass sie vollständig, zeitnah, korrekt oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ihre Nutzung unterliegt den unter https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers verfügbaren Bedingungen.

