Der erste und bislang einzige nachhaltige Mobilfunkanbieter WEtell generiert innerhalb von fünf Stunden 1 Million Euro Investment dank GLS Crowd

Freiburg im Breisgau (ots)

"Die Haltung entscheidet alles: WEtell macht Mobilfunk, weil wir Nachhaltigkeit wollen, nicht Nachhaltigkeit, weil wir Mobilfunk wollen." Das unterstreicht nun auch die Crowd, die mit 1 Million Euro Impact Investment mehr Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz auch dank Mobilfunk möglich macht.

Am Dienstagmorgen startet um 10:00 Uhr die zweite Crowdinvesting Kampagne des ersten und bislang einzigen nachhaltigen Mobilfunkanbieters WEtell. Nach nicht einmal 20 Minuten waren 250.000 Euro bereits von der Crowd in die Vision-Mission von WEtell investiert. Eine Stunde später: Bergfest! Und um 15:00 Uhr war Zieleinlauf bei einer Million Euro. Ein enormer Erfolg für nachhaltig und Community basiert finanzierte Unternehmen.

Die Geschwindigkeit des Crowdinvestings unterschreibt das Konzept einer auf Werten und Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaft, im absoluten Gegensatz zu von z.B. Venture Capital aufgebauten Finanzierungsansätzen. Grünes Licht für die Finanzierung und das Wachstum von nachhaltiger Wirtschaft im Verantwortungseigentum.

"Ganz besonders in der aktuellen Zeit multipler Krisen, wirtschaftlicher Verunsicherung und hoher Inflation, in der einige nachhaltige Unternehmen gerade ordentlich zu kämpfen haben oder ihre Tätigkeit einstellen müssen, ist das für uns ein ganz besonderer Erfolg.", wertschätzt Alma Spribille (Gründerin & CFO bei WEtell) die Action-Kampagne. "Damit setzen wir auch ein Zeichen für andere Unternehmen, Dienstleistende, die sich der nachhaltigen Wirtschaftstransformation verschrieben haben, auf dem Weg dahin sind oder noch überlegen. Es gibt wichtigere Ziele als Gewinnmaximierung. Die Crowd, also sehr viele Menschen zeigen damit, dass sie sich nicht nur eine nachhaltige Wirtschaft wünschen, sondern auch an nachhaltiges Wirtschaften glauben. Put your money where your mouth is - sagt man im Englischen und genau das hat unsere Community getan. Sie haben ihr Geld in WEtell investiert, ein Unternehmen, an das sie glauben und dessen Mission und Erfolg sie damit alle mittragen. Was für ein fetter Silberstreifen am Horizont für unser aller Zukunft!"

Seit Gründung bis heute folgen Alma Spribille (Gründerin, Geschäftsführerin Finanzen & Klimaschutz), Nico Tucher (Gründer, Geschäftsführer Tech & Datenschutz) und Andreas Schmucker (Gründer, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb, Fairness, Transparenz) der glasklaren Entscheidung, Nachhaltigkeit, Purpose und Corporate Responsibility in ihre DNA mit einzupflanzen und in allem, was sie tun, von innen heraus zu leben und im Außen zu bewirken.

Dank des nachhaltigen Crowdinvestings kann WEtell nun unter anderem die folgenden Themen vorantreiben und stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken, dadurch positiven (Bewusstseins-)Wandel messbar gestalten:

Unternehmensaktivismus in Zeiten von Klimaaktivismus,

Kooperation mit anderen Nachhaltigkeits-Akteur:innen und -Unternehmen,

SDG Consultancy & Strahlwirkung auf "klassische" Unternehmen,

Sensibilisierung für Gemeinwohl-Ökonomie und Verantwortungseigentum,

Messbarer Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz durch Unternehmertum.

WEtell bietet konsequent nachhaltigen Mobilfunk, basierend auf den Werten 100% Klimaschutz, Datenschutz, Fairness & Transparenz. Damit grenzt sich WEtell ab von der reinen Profitorientierung und setzt auf eine Gemeinwohl-Maximierung und positiven gesellschaftlichen Wandel durch das eigene unternehmerische Handeln. Mit dieser Positionierung und Konsequenz in der Umsetzung ist WEtell einmalig am deutschen Mobilfunkmarkt. Noch. Denn: Nachahmen definitiv erwünscht!

Für Interviews und Pressegespräche sind Alma Spribille, Nico Tucher und Andreas Schmucker jederzeit auch mobil erreichbar. Wenden Sie sich an Mareike Kühnel unter presse@wetell.de

Mehr Infos unter https://www.gls-crowd.de/projekte/wetell_2_nachhaltiger_mobilfunk/

Alle Infos unter https://www.wetell.de/

Im April 2021 wurde die WEtell GmbH unter dem Motto "Helden der Energiewende" mit dem Georg-Salvamoser-Preis, einem der höchst dotierten und renommiertesten deutschen Umweltpreise, ausgezeichnet.

