Olympia-Magazin "TOKIO.21" setzt ein starkes Zeichen für Werte im Sport.

Hamburg / Tokio (ots)

Einen Monat vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio setzt das Magazin "TOKIO.21" ein starkes Zeichen für wichtige Werte im Sport und in der Gesellschaft. Das 148 Seiten starke Heft kommt mit gleich fünf unterschiedlichen Titelseiten in den Handel. Jede Seite feiert einen Wert: #Vielfalt, #Respekt, #Solidarität, #Teamgeist und #Fairplay.

Der besondere Clou: Alle fünf Magazine zusammengeschoben ergeben das bekannteste Symbol der Sportwelt - die olympischen Ringe.

Dirk Nowitzki eröffnet das Magazin mit einem offenen Brief an die Athletinnen und Athleten des Team Deutschland und des Team Deutschland Paralympics. Der ehemalige NBA-Star führte bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking das Team D als Fahnenträger zur Abschlussfeier ins Stadion. "Vergesst nicht, die Zeit zu genießen", schreibt Nowitzki. Mit Blick auf die von der Pandemie geprägten Spiele in Tokio appelliert Deutschlands erfolgreichster Basketballer aller Zeiten an seine Sportkolleg:innen: "Macht trotzdem Eure Augen auf. Guckt nach rechts und links. Saugt das Besondere auf! Bei aller Disziplin, bei allem Ehrgeiz - diese Momente sind schnell vorbei." Ab sofort ist das Heft auf der Seite 2020magazin.de online erhältlich. Ab 1. Juli wird es bundesweit am Kiosk liegen. Vor allem in den Schaufenstern der viel besuchten Bahnhofskioske sollen dann je fünf Hefte gemeinsam ein Signal für Vielfalt, Respekt, Solidarität, Teamgeist und Fairplay setzen.

"Wir können und wollen nicht so tun, als gäbe es keine Bedenken, in diesen Zeiten ein so großes Sportereignis abzuhalten", schreiben die Herausgeber Oliver Wurm und Carsten Oberhagemann im Editorial ihres Magazins. Und weiter: "Vielleicht steckt in den heruntergedimmten Spielen aber ja auch der Keim einer runderneuerten olympischen Bewegung, die sich der ungebrochenen Kraft ihrer Werte wieder stärker bewusst wird."

Der Trailer zu dem aufwändigen Magazin-Projekt macht Lust auf mehr: https://www.youtube.com/watch?v=uyjcVbd_55o

