Wie kann man die Liebe der Ex zurück gewinnen? Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die wahre Liebe

Eine Trennung vom vertrauten Partner ist in jedem Fall unbequem, in vielen Situationen sogar schmerzlich. Dessen ungeachtet dauern Partnerschaften immer kürzer an, jede dritte Ehe wird geschieden. Jedoch was kommt dann? Eine große Anzahl gerade getrennte Menschen holen kurz Luft, aufgrund dessen, dass mit einer Trennung bei weitem nicht nur die Bindung verschwindet, sondern ebenfalls die Konflikte wie auch die Einschränkungen, die sich in der Partnerschaft manifestiert hatten. Das erleichternde Gefühl von Ungebundenheit dauert jedoch fast nie an. Denn ohne den vertrauten Lebensgefährten an der Seite setzen direkt Gefühle von Leere wie auch Verlust ein. Häufig durchlaufen kürzlich getrennte Menschen mit ein wenig Abstand sogar eine kleinere Wiederauflebung der Verliebtheit. War die Trennung wirklich unumgänglich? Hätte die Beziehung vielleicht noch eine Chance verdient? Aber wie kriegt man den Ex-Partner wieder?

Trennungsschmerz ist eine übliche Emotion

Eine Trennung hinterlässt immer eine Leere. Weil der vergangene Lebensgefährte hat im Leben beträchtlichen Raum gehabt, emotional, jedoch häufig sogar ganz praktikabel. Je nachdem, wie eng die Partnerschaft gestaltet war, kann es bedeuten, dass mit einer Trennung genauso der engste Vertraute, der beste Kumpel oder der Lebensgefährte futsch ist, der sich um unzählige alltagspraktische Dinge gekümmert hat, von der Kinderbetreuung bis zum gemeinschaftlichen Einkommen. Diese Lücke zu erleiden, fühlen eine Menge Menschen als überaus schmerzlich. Solche beunruhigende Gefühle von Verlassenheit oder Überforderung zu verdrängen, führt in der Tat nicht aus der emotionalen Misere.

Gefühle von Verlust sollten ernst genommen und ausgetrauert werden. Weil nur auf diese Weise kann die Trennung bewältigt werden, um Fläche für Neues zu erschaffen. Auch, wer den Ex wieder will, soll sich Zeit und Ruhe für eine Teilstrecke der Verarbeitung gönnen. Denn einen ehemaligen Partner zurückzugewinnen, bedeutet auch, mit ihm eine neue Beziehung einzugehen, so ganz ohne bekannte Patzer zu reproduzieren. Sowas kann nur funktionieren, für den Fall, dass die frühere Partnerschaft wie auch ihr Schlusspunkt bewusst wahrgenommen und verarbeitet wurden. Derjenige der dann trotzdem die Verbindung nochmals aufleben lassen möchte, hat äußerst gute Möglichkeiten, die einstmalige bessere Hälfte zurückzugewinnen.

Macht es Sinn, den Ex zurückerobern zu wollen?

Wenn jemand seinen Ex wiedergewinnen möchte, sollte sich zuerst fragen, wie es detailliert zu der Trennung gekommen ist. Waren Gewalt oder tiefe Vertrauensbrüche die Ursache, ist es keinesfalls lohnenswert, die Beziehung neuerlich aufzunehmen. Häufig liegen die Argumente für eine Trennung aber nur in mangelnder Kommunikation. Eine Menge Liebespaare verlieren das Gefühl für Nähe und Vertrautheit aus einem offen gesagt positiven Grund: Sie verlernen aus Sorge vor Konflikten, miteinander zu reden. In jeder Partnerschaft treten Reibungspunkte auf, für die richtige Lösungen und Mittelwege ausfindig gemacht werden müssen. Aber manche Paare verfügen keinesfalls über Lösungsstrategien, um mit diesen normalen Meinungsverschiedenheiten konstruktiv umzugehen.

Wer insgeheim Dinge hinnimmt, mit welchen er sich bei weitem nicht behaglich fühlt, beginnt in seiner Partnerschaft eine Rolle zu spielen. Derartige starren Rollenmodelle verhindern echte Nähe und geben den einzelnen Partnern das Gefühl, nur Funktionsträger in ihrer Verbindung zu sein. Der Punkt, an dem uns das klar wird, ist der Punkt, an dem wir Beziehungen beenden. Wer jedoch fehlende Kommunikation mit fehlender Liebe gleichsetzt, vertut sich. Auch bereits getrennte Pärchen können die Liebe wiederfinden, für den Fall, dass sie die ehrliche Kommunikation nochmals aufnehmen - oder vielleicht sogar letztendlich damit starten.

Schlachtplan und Romantik haben nicht das Mindeste mit Widerspruch zu tun

Eine zerbrochene Verbindung erneut zu reparieren, funktioniert alle Jubeljahre aus einer bedürftigen und verletzten Position heraus. Gleichfalls einen "Partnerrückführungszauber" oder ähnliche Dinge im Netz zu kaufen, ist wohl eher Verzweiflung. Richtiger ist es, sich das Wissen der positiven Psychologie zunutze zu machen und strategisch vorzugehen. Denn Planung und Romantik schließen sich absolut nicht aus. Den Ex mit Kalkül zurückgewinnen zu wollen, zeugt nur von Lebenserfahrung und dem Verlangen nach einem konstruktiven Wiederanfang.

Jeder der Verunsicherung ob des goldrichtigen Vorgehens verspürt, bekommt Hilfestellung in Coaching-Programmen, die auf psychologischen Forschungen beruhen. Die EFZ-Strategie ist ein Coaching-Programm, das solide und empfindsam erklärt, welche emotionalen Schritte frisch Getrennte nach der Trennung durchlaufen und wie es klappen kann, den ehemaligen Lebenspartner von einer Wiederaufnahme der Beziehung zu begeistern. Durch die Abschaffung emotionaler Blockaden und eine positive Geisteshaltung können Anwender der EFZ-Strategie ihr Verhalten so verändern, dass sie für den Ex-Partner von Neuem anziehend und liebenswert erscheinen. Denn bekanntermaßen waren die positiven und liebevollen Empfindungen ja schon da - sie müssen nur wieder erweckt und animiert werden.

Die vier Phasen der Trennung und des Neuanfangs

Die EFZ-Strategie unterteilt vier Phasen, die jeder Lebensgefährte nach einer Trennung durchläuft. In der schlechten Periode überwiegen negative Emotionen und Gedanken, der Ex-Partner ist "ein rotes Tuch". In der neutralen Periode sind noch negative Empfindungen vorhanden, sie schwächen sich jedoch ab und führen zur positiven Phase, in der negative Gefühle und Eindrücke sich neutralisieren und in eine positive Grundhaltung verkehren. Als allerletzte Phase der Zurückeroberung erfahren getrennte Lebenspartner die Liebesphase, in der die Möglichkeit auf einen Neuanfang gemäß des Programms bei 95% liegt. In ebendieser Phase ist die Ausschüttung des als "Bindungshormon" bekannten Oxytocins am höchsten. Wer nun sein Gebaren mit der EFZ-Strategie an die Bedürfnisse des früheren Partners anpasst, hat also optimale Chancen auf einen Neuanfang. Noch mehr Informationen gibt es hier: https://ex2me.de/

