PM BSW-Solar: Solarbranche und ihr Verband wachsen

Berlin (ots)

Pressemitteilung des Bundesverbandes Solarwirtschaft vom 23.1.2020

Solarbranche und ihr Verband wachsen

Solarwirtschaft blickt zuversichtlich in die 20er Jahre und will mit vereinten Kräften daraus Dekade der Solarisierung machen / Bundesverband verzeichnet 2019 bei Photovoltaik und Speichern zweistelliges prozentuales Wachstum und über 100 Neubeitritte / Weiteres Markt-wachstum im Falle einer schnellen Umsetzung des Klimapaketes erwartet

Berlin, den 23. Januar 2020 - Die Solarbranche geht gestärkt in die 20er Jahre. Nach Schätzungen des Bundesverbands Solarwirtschaft e. V. (BSW) ist der Photovoltaik-Markt im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent gewachsen. Auch der Inlandsabsatz für Solarstromspeicher legte nach BSW-Angaben zweistellig zu. Die damit einhergehende deutlich aufgehellte Branchenstimmung schlug sich auch in einer Stärkung des Verbandes nieder: In seinem Jubiläumsjahr 2019 konnte der BSW mehr als einhundert neue Mitgliedsunternehmen gewinnen.

Auch für die kommenden Jahre zeigt sich Deutschlands Wirtschaftsverband für Solarenergie und Speicher zuversichtlich. Im Falle einer schnellen Umsetzung der Beschlüsse des Klimapaketes vom vergangenen Herbst stünden die Zeichen weiter auf Wachstum. Für dieses Jahr rechnet der BSW auch im Bereich der Solarwärme erstmals seit vielen Jahren mit einem deutlichen Anziehen der Nachfrage. Zum Jahreswechsel hatte die Bundesregierung die Förderanreize im Falle eines Heizungstausches deutlich verbessert und die Einführung einer CO2-Bepreisung im Wärmesektor angekündigt.

"Die zahlreichen Neubeitritte sind Bestätigung und Ansporn zugleich. Mit der Unterstützung und Kompetenz einer starken Mitgliedschaft werden wir die 20er-Jahre zur Dekade der Solarisierung machen", sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW. "Es bedarf eines starken Schulterschlusses, um die noch immer zahlreichen Marktbarrieren auf diesem Weg zu beseitigen. Nur im Zusammenwirken von Unternehmern aller Wertschöpfungsstufen und in wechselnden Allianzen mit zahlreichen anderen Verbänden außerhalb und innerhalb der EE-Branche werden wir die riesigen noch brachliegenden Solar- und Speicherpotenziale im Strom-, Wärme und Mobilitätssektor schnell genug heben. Alle Unternehmen, die dabei mit anpacken und die solare Zukunft gestalten wollen, sind bei uns herzlich willkommen."

Der BSW und seine Vorgängerverbände können inzwischen auf eine 40-jährige Verbandsgeschichte verweisen. Im vergangenen Jahr feierte der BSW im Rahmen der Messe Inter solar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, sein 40-jähriges Jubiläum.

Über den Bundesverband Solarwirtschaft e.V.

Der BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V. vertritt die Interessen von einigen hundert Solar- und Speicherunternehmen in Deutschland. Der Verband agiert als Informant, Berater und Vermittler im Aktionsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Verbrauchern. Er sorgt für Investitionssicherheit in der Wachstumsbranche Solarenergie. Wichtige Unternehmen der Solar- und Speicherbranche - von Rohstofflieferanten und Produktionsfirmen über das Handwerk bis hin zu Betreibergesellschaften, Planern und Financiers - sind im BSW organisiert.

