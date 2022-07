ARD Mediathek

Tour de France Femmes: Ab 24. Juli live in der ARD Mediathek, bei sportschau.de und bei ONE

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Bevor am 24. Juli die Männer die Tour de France mit der 21. Etappe in Paris beenden, geht es für die Radrennfahrerinnen am selben Ort gerade erst los: Am kommenden Sonntag startet die Tour de France Femmes am Eiffelturm in die 1. Etappe. 82 Kilometer müssen die 144 Starterinnen gleich am ersten Tag bewältigen, davon zwölf Runden über die legendären Champs-Elysées. Sieben weitere Etappen lang führt die Tour dann Richtung Osten, durch die Champagne bis in die Vogesen, wo am 31. Juli nach insgesamt 1028 Kilometern ein schweres und spektakuläres Finale hinauf zur Planche des Belles Filles den Abschluss der Frankreich-Rundfahrt bildet. Die ARD überträgt die Tour de France Femmes täglich live in der ARD Mediathek, bei sportschau.de und bei ONE. Reporter sind Florian Kurz (1. Etappe) und Florian Naß. Als Co-Kommentatorin an der Seite von Florian Naß ist an einigen Tagen Lisa Klein, Olympiasiegerin von Tokio 2021 mit dem Bahnrad-Vierer, mit von der Partie. Darüber hinaus gibt es eine umfassende nachrichtliche Berichterstattung im Ersten, im ARD- Hörfunk und digital. Federführer für die Tour de France Femmes in der ARD ist der Saarländische Rundfunk. Die Übertragungszeiten (ARD Mediathek, sportschau.de & ONE) im Überblick: Sonntag, 24. Juli ab 13.20 Uhr Sportschau 1. Etappe: Paris - Paris, 81,6 Kilometer Kommentar: Florian Kurz Montag, 25. Juli ab 14.15 Uhr Sportschau 2. Etappe: Meaux - Provins, 136,5 Kilometer Kommentar: Florian Naß Co-Kommentar: Lisa Klein Dienstag, 26. Juli ab 14.15 Uhr Sportschau 3. Etappe: Reims - Epernay, 134 Kilometer Kommentar: Florian Naß Co-Kommentar: Lisa Klein Mittwoch, 27. Juli ab 14.15 Uhr Sportschau 4. Etappe: Troyes - Bar-sur-Aube, 127 Kilometer Kommentar: Florian Naß Co-Kommentar: Lisa Klein Donnerstag, 28. Juli ab 14.15 Uhr Sportschau 5. Etappe: Bar-le-Duc - Saint- Dié, 176 Kilometer Kommentar: Florian Naß Freitag, 29. Juli ab 14.15 Uhr Sportschau 6. Etappe: Saint-Dié - Rosheim, 131 Kilometer Kommentar: Florian Naß Samstag, 30. Juli ab 15.20 Uhr Sportschau 7. Etappe: Sélestat - Le Markstein, 127 Kilometer Kommentar: Florian Naß Sonntag, 31. Juli ab 15.20 Uhr Sportschau 8. Etappe: Lure - La Planche des Belles Filles, 123, 5 Kilometer Kommentar: Florian Naß Weitere Informationen zur Tour de France Femmes unter www.presse.daserste.de.

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell