Start der Comedy-Show "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee"

Baden-Baden (ots)

Die neue Comedy-Show "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" rund um die biblischen Todsünden startet am 17. März um 23:35 Uhr im Ersten. Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin Tahnee widmet sich zum Auftakt einem weit verbreiteten Laster: der Trägheit. In der ersten von sechs Ausgaben sind Moderatorin Marijke Amado und Dragkünstler Marcella Rockefeller zu Gast. Tahnee nimmt alle Anwesenden und deren dunkle Seiten kritisch-augenzwinkernd unter die Lupe. Sind sie also verdammt oder helfen Comedy, Anarchie und Spiele vor dem finalen Höllensturz? "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" ist ab 16. März jeweils einen Tag vor der linearen wöchentlichen Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

Willkommen in der Vorhölle: mit Spaß gegen Trägheit

In der ersten Folge begrüßt Tahnee Moderatorin Marijke Amado und Dragkünstler Marcella Rockefeller. Die drei spielen, lachen und singen zum Thema Trägheit und geben dabei Einblicke in ihr Seelenleben. Welche Art von Trägheit kennen Marijke, Tahnee und Marcella und welche Rezepte haben sie dagegen? Wer ist das Faultier und was hat Eierlikör damit zu tun? Wird Marijke zur neuen Dragqueen? Vielleicht hat ja Roastmaster André Herrmann die Antwort, wenn er von der Kanzel wettert.

"Anders als alle anderen"

Philipp Bitterling, Abteilungsleiter der SWR Programmentwicklung, über die neue Show: "Tahnee ist eine beeindruckend vielseitige und kreative Künstlerin, die sich voll und ganz in 'Limbus' einbringt. Das Ergebnis ist eine Show, die anders als alle anderen ist und so viel miteinander verbindet: moderne Comedy mit Haltung, Deep Talks mit liebevoll-spaßigen Spielen und relevante Themen mit bester Unterhaltung." Auch Tahnee ist voller Vorfreude: "Es ist für mich eine Ehre und große Freude, mit 29 Jahren eine eigene Sendung im Ersten zu machen. Ich danke dem SWR sehr für das Vertrauen und dass ich meiner Kreativität hier freien Lauf lassen darf!", so die Comedienne.

Produziert wird die neue Personality-Show von Riverside Entertainment im Auftrag des SWR, Redaktion Annicka Jenrich.

Limbus - Zur Hölle mit Tahnee online

Ab 16. März 2022 jeweils einen Tag vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek

Limbus - Zur Hölle mit Tahnee im Ersten:

Folge 1: 17. März, 23:35 Uhr (Gäste: Marijke Amado, Marcella Rockefeller. Todsünde: Trägheit)

Folge 2: 24. März, 23:35 Uhr (Gäste: Oliver Pocher, Gianni Jovanovic. Todsünde: Zorn)

Folge 3: 31. März, 23:35 Uhr (Gäste: Clueso, Idil Baydar. Todsünde: Völlerei)

Folge 4: 07. April, 23:35 Uhr (Gäste: Isabel Varell, Thelma Buabeng. Todsünde: Habgier)

Folge 5: 21. April, 23:35 Uhr (Gäste: Riccardo Simonetti, Kitty Kat. Todsünde: Hochmut)

Folge 6: 28. April, 23:35 Uhr (Gäste: Michael Mittermeier, Aminata Belli. Todsünde: Neid)

