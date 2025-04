Sharp Corporation

Sharp x TiVo OS: Mehr als nur ein TV-Betriebssystem

Streaming, Live-TV, Mediatheken, Apps und vieles mehr - Unterhaltung über den Fernseher hat sich rasant weiterentwickelt und Sharp möchte helfen diese Angebotsvielfalt zu überblicken. Deswegen setzt Sharp Consumer Electronics, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, auf eine einfachen, schnellen und intuitiven Nutzeroberflächen wie TiVo sie bietet als verlässlichen Partner für TV-Betriebssysteme. TiVo bietet eine besonders benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, die es den Anwendern ermöglicht, ihre Lieblingsinhalte schnell und einfach zu finden. Mit TiVo können Nutzer Inhalte besonders komfortabel aus verschiedenen Streaming-Diensten entdecken und universelle Watchlists erstellen, die auf ihre individuellen Vorlieben zugeschnitten sind. Die Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass sie Bedürfnisse vorwegnimmt und das Auffinden und Ansehen von Inhalten mühelos macht. Die fortschrittliche Sprachsteuerung ermöglicht es einfach zu sagen, was man sehen möchten und TiVo findet es. Diese Funktionen machen TiVo zu einer herausragenden Wahl für alle, die ein nahtloses und personalisiertes Fernseherlebnis suchen.

TiVo bietet Übersicht

Bei TiVo OS ist zentral, dass alle Inhalte gleichberechtig nebeneinander stehen. Das System integriert Inhalte aus verschiedenen Quellen. Seien es Streaming-Dienste oder Kabelanbieter, alles ist nahtlos ineinander verwoben und bietet personalisierte Empfehlungen basierend auf den Sehgewohnheiten. Werden bestimmte Inhalte gesucht (z.B. "Filme mit Clint Eastwood" oder "Deutsche Komödien") findet das TiVo-System diese in den umfangreichen Bibliotheken über alle integrierten Anbieter hinweg. Diese Kombination aus einfacher Bedienung und intelligenten Funktionen macht TiVo zu einer hervorragenden Wahl für moderne TV-Zuschauer.

Die wichtigsten Merkmale von TiVo im Überblick:

Personalisierte Empfehlungen: TiVo analysiert die Sehgewohnheiten der Nutzer und bietet maßgeschneiderte Vorschläge.

TiVo analysiert die Sehgewohnheiten der Nutzer und bietet maßgeschneiderte Vorschläge. Universelle Watchlists: Alle Lieblingsserien und -filme können in einer einzigen Liste organisiert werden.

Alle Lieblingsserien und -filme können in einer einzigen Liste organisiert werden. Sprachsteuerung: Nach Filmen mit einem bestimmten Schauspieler suchen oder im Lieblingsgenre stöbern.

Nach Filmen mit einem bestimmten Schauspieler suchen oder im Lieblingsgenre stöbern. Inhaltsübergreifende Suche: TiVo durchsucht mehrere Streaming-Dienste und Kabelanbieter gleichzeitig, um das gewünschte Programm zu finden.

TiVo durchsucht mehrere Streaming-Dienste und Kabelanbieter gleichzeitig, um das gewünschte Programm zu finden. Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive Navigation, die das Auffinden und Genießen von Inhalten erleichtert.

Einfach smart: Sharp Fernseher mit TiVo OS

Sharp bietet eine Reihe von Fernsehern an, die mit TiVo OS ausgestattet sind. Diese Modelle stehen für ein herausragendes Unterhaltungserlebnis mit u.a. 4K Ultra HD-Auflösung, Dolby Vision(TM) und Dolby Atmos® für ein beeindruckendes Bild- und Klangerlebnis, auch dank integrierter HARMAN/KARDON® Lautsprecher. Die Sharp TVs mit TiVo OS sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten HDMI 2.1 mit eARC für eine verbesserte Audio- und Videoqualität. Die Modelle sind ideal für alle, die ein hochwertiges Fernseherlebnis suchen.

Die Sharp Modelle mit TiVo OS in verschiedenen Größen und Spezifikationen finden Sie auf der Sharp Website:

Sharp lädt Sie ein, die neuen Sharp TVs mit TiVo OSzu testen und das beeindruckende Fernseherlebnis selbst zu erleben.

Über Sharp

Die Sharp Corporation leistet seit mehr als 110 Jahren einen Beitrag zur Entwicklung der Elektronikbranche. Basierend auf dem Geist seines Gründers "Make products that other companies want to imitate" ist das Unternehmen bestrebt, kontinuierlich innovative Produkte und Kerntechnologien zu entwickeln. Im Rahmen einer ESG (Environment, Society, Governance)-Managementstrategie konzentriert sich Sharp auf die "Stärkung der technologischen Fähigkeiten", "die Förderung einer globalen Denkweise" und eine "Unternehmensführung, die das Beste in unseren Mitarbeitern hervorbringt". Dies unterstreicht die Absicht von Sharp, durch die Entwicklung innovativer Technologien und Geräte einzigartige Innovationen in zahlreichen Bereichen zu verwirklichen, einschließlich der Lebens- und Arbeitsbereiche der Menschen. So wird sichergestellt, dass Sharp immer für die Menschen und die Gesellschaft da ist und als starke Marke anerkannt wird, die kontinuierlich neue Werte schafft. Die Sharp Corporation beschäftigt weltweit 43.445 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2024) und verzeichnete einen konsolidierten Jahresumsatz von 2.321.921 Millionen Yen für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr. Weitere Informationen finden Sie unter: https://global.sharp/

