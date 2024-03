Betrugstest.com

U-Bahn, Straßenbahn und Stadtbahn im bundesweiten Geschwindigkeits-Vergleich: In dieser Stadt kommen Deutsche am schnellsten an ihr Ziel

Informationsportal untersucht deutsche Städte nach dem schnellsten Personennahverkehr

In Hamburg ist die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 34,6 km/h am höchsten

Die schnellste Linie Deutschlands fährt in Frankfurt am Main

Die letzten Monate brach über Deutschland eine Streikwelle nach der nächsten ein, mit dabei: der öffentliche Nahverkehr. Nun hat das Informationsportal Betrugstest ( www.betrugstest.com) 25 deutsche Städte untersucht und herausgefunden, in welcher Stadt der ÖPNV am schnellsten ist. Ergebnis: Die Hamburger Fahrgäste kommen im Durchschnitt am schnellsten an ihr Ziel. Erfurter müssen sich hingegen etwas mehr gedulden.

In Hamburg fährt der schnellste Nahverkehr

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,6 Kilometer pro Stunde fahren Hamburgs Bahnen auf den ersten Platz ein. Ebenfalls rasant unterwegs ist der Nahverkehr in Duisburg und Würzburg: Hier bewegen sich Fahrgäste durchschnittlich mit 33 und 31,6 Kilometer pro Stunde von A nach B und komplettieren somit das Podest. Beinahe gleich schnell ist Nordrhein-Westfalens Nahverkehr in Bonn und Dortmund mit 26,9 und 26,8 km/h. Köln, Wuppertal und Stuttgart sind ebenfalls weit vorn im Ranking und finden sich auf den Plätzen sechs, sieben und acht ein, mit 26,6, 26,4 und 25,9 km/h.

Der Gegenpol bietet Erfurt. Hier sind die öffentlichen Verkehrsmittel am langsamsten. Gerade einmal 17,76 Kilometer pro Stunde fährt die Straßenbahn in der Thüringer Hauptstadt. In Freiburg und Augsburg ist der ÖPNV ebenfalls im Schneckentempo unterwegs, mit 18,1 und 18,6 km/h. Im Anschluss reihen sich Dresden und Gera ein, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,4 und 19,7 km/h. Die deutsche Hauptstadt befindet sich in der Untersuchung im Mittelfeld auf Platz 14 mit 22,3 Kilometern pro Stunde und liegt damit knapp unter dem deutschen Durchschnitt, der 23,4 km/h beträgt.

Frankfurt beherbergt die schnellste Straßenbahnlinie Deutschlands

In Frankfurt am Main wird regelrecht gerast: Mit 49,4 Kilometern pro Stunde fährt die Straßenbahnlinie 20 vom Hauptbahnhof Richtung Stadion auf dem ersten Platz ein. Endstation Siegertreppchen heißt es ebenfalls für die U3 in Frankfurt und die Straßenbahnlinie 107 in Essen mit 49,35 und 44,8 km/h. Die Top fünf im Ranking komplettiert die U1 in Hamburg und die U70 in Düsseldorf mit stürmischen 39,8 und 39,5 km/h. Nicht zu unterschätzen gelten ebenfalls die U6 in München, die U4 in Hamburg und die U49 in Dortmund. Diese fahren mit 39,1, 38 und 37,6 km/h durch die Stadt.

Über die Untersuchung

Für den Vergleich wurden zunächst die Straßen-, U- und Stadtbahnen nach Kilometer und Fahrtzeit der jeweiligen Städte untersucht. Als Quellen wurden dafür die Webseiten der öffentlichen Verkehrsmittel und die jeweiligen ÖPNV-Apps genutzt. Bei fehlenden Angaben wurden zusätzlich die jeweiligen öffentlichen Verkehrsbetriebe kontaktiert. In Fällen, bei denen keine Auskunft gegeben wurde, hat sich der Wert aus Berechnungen über Google Maps ergeben. Sonderlinien, die nur zu bestimmten Events fahren, sind nicht in der Untersuchung eingeschlossen.

