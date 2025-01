bolttech

Das globale Insurtech Bolttech kündigt eine von Dragon Fund angeführte Serie-C-Finanzierung an, um weiter zu expandieren

Singapur (ots/PRNewswire)

bolttech, das schnell wachsende globale Insurtech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Dragon Fund von Liquidity und MUFG zusammen mit den Investoren Baillie Gifford und Generali – über Lion River, das auf Private Equity spezialisierte Unternehmen der Gruppe, und andere – die Finanzierungsrunde der Serie C von bolttech anführt, die sich voraussichtlich auf mehr als 100 Millionen US-Dollar belaufen wird. Nach den rekordverdächtigen Series-A- und B-Runden von Bolttech wird Bolttech durch die Aufstockung der Series C mit einem Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet und die Investition wird die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter vorantreiben.

Die strategische Unterstützung durch den Hauptinvestor Dragon Fund sowie die Folgeinvestoren und die Serie-C-Finanzierung werden es bolttech ermöglichen, die Fähigkeiten seiner Plattform weiter zu verbessern, seine Marktpräsenz weltweit auszubauen und sein Ziel zu beschleunigen, Versicherungen maßgeschneiderter, zugänglicher, erschwinglicher und bequemer für Kunden zu machen. Diese Investition folgt auf die vorangegangenen erfolgreichen Finanzierungsrunden von Bolttech und festigt die Rolle des Unternehmens als führendes Unternehmen im Bereich InsurTech (Versicherungstechnologie).

Ridhi Chaudhary, IT-Leiter des Dragon Fund, sagte: „Wir freuen uns, die Series-C-Runde von Bolttech anzuführen. In kurzer Zeit hat sich Bolttech zu einem führenden, eingebetteten Insurtech-Unternehmen mit globaler Präsenz und Größe entwickelt. Wir sind beeindruckt von den technischen Möglichkeiten und der Ausführung. Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat beizutreten und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Aakash Tulsani, Geschäftsführer bei Dragon Fund, fügte hinzu: „Die differenzierte Technologie- und Programmmanagementlösung von bolttech integriert Versicherungen in die Kaufprozesse der Kunden und verbessert den Zugang zu erschwinglichen, maßgeschneiderten Produkten. Als technologieorientierter Anbieter ist Bolttech gut positioniert, um die Zukunft der eingebetteten Versicherungen zu gestalten – ein Markt mit einem Volumen von mehr als 70 Milliarden Dollar weltweit."

Hendrik Borginon, Investmentmanager, Baillie Gifford, sagte: „Bolttech ist eine wegweisende Kraft im Bereich der eingebetteten Versicherungen. Durch die nahtlose Integration von Versicherungsprodukten bei ihren Vertriebspartnern verändert Bolttech die Art und Weise, wie Versicherungen weltweit gekauft und verkauft werden. Mit einem sehr erfahrenen Team an der Spitze sind wir optimistisch, dass sie in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum und eine hohe Rentabilität erzielen werden."

Rob Schimek, Vorstandsvorsitzender der Gruppe, bolttech, sagte: „Diese jüngste Finanzierungsrunde ist eine Bestätigung unseres Wertversprechens und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für bolttech. Die Finanzierung ist auch ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Innovation und Spitzenleistung, mit dem wir die Versicherungsbranche unterstützen. Mit dieser Investition von Dragon Fund und unseren Serie-C-Investoren werden wir die Zukunft der Versicherung durch unser führendes technologiegestütztes Ökosystem weiter revolutionieren."

Informationen zu Bolttech Bolttech ist ein globales Insurtech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das weltweit führende, technologiegestützte Ökosystem für Schutz und Versicherung aufzubauen. Bolttech bedient Kunden in mehr als 35 Märkten in Asien, Europa, Nordamerika und Afrika.

Mit einer umfassenden Palette digitaler und datengesteuerter Funktionen stellt bolttech Verbindungen zwischen Versicherern, Händlern und Kunden her, um den Kauf und Verkauf von Versicherungs- und Schutzprodukten einfacher und effizienter zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bolttech.io

Informationen zu Dragon Fund Der 2023 von Liquidity und MUFG aufgelegte Dragon Fund ist eine Beteiligungsplattform, die weltweit in wachstumsstarke Technologie- und technologieorientierte Unternehmen investiert. Die Plattform nutzt die proprietäre Technologie von Liquidity in ihrem Anlageprozess und das umfassende globale Netzwerk von MUFG.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dragonfunds.com

Informationen zu Baillie Gifford

Baillie Gifford ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die vor über einem Jahrhundert in Edinburgh gegründet wurde und von 58 Partnern geleitet wird, die alle in der Firma arbeiten. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Unternehmen (sowohl börsennotierte als auch private) zu finden, die über fünf bis zehn Jahre und länger ein nachhaltiges Wachstum und Renditen für Kunden erzielen können. Mit 1.708 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von 218 Milliarden Pfund verfügt es über Niederlassungen in Edinburgh, Amsterdam, Dublin, Frankfurt, Hongkong, London, New York, Shanghai, Toronto und Zürich (per 30. September 2024).

Informationen zur Generali Group Generali ist einer der größten globalen Versicherungs- und Vermögensverwaltungsanbieter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in über 50 Ländern der Welt vertreten, mit einem Gesamtprämienaufkommen von 82,5 Milliarden Euro im Jahr 2023. Mit rund 82.000 Mitarbeitern, die 70 Millionen Kunden betreuen, hat die Gruppe eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Generali-Strategie steht das Engagement als Lifetime Partner für die Kunden, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrung und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Gruppe hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Interessengruppen Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

