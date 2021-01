Turismo de Argentina

Argentinien präsentiert die "Maradona-Tour"

Buenos Aires

Argentinien bietet ab heute eine neue Tour in seinem Angebot für Touristen an: Eine Route, die wichtige Stationen des Lebens Diego Armando Maradonas umfasst, eine der größten Fußballlegenden der Welt. Diese emotionsgeladene Rundfahrt führt durch Straßen ausgewählter Stadtviertel von Buenos Aires, auf welcher der Besucher zahlreiche, dem Star gewidmete Wandmalereien verschiedenster Stilrichtungen betrachten und Museen, Kirchen, Restaurants und sogar ein zu Ehren des berühmtesten Fußballers aller Zeiten errichtetes Heiligtum besuchen kann.

Buenos Aires ist die Stadt in der Maradona geboren wurde, aufwuchs und seine Karriere als Profifußballer begann. Jetzt ist es dem Besucher möglich, auf einer speziell zusammengestellten Route den Spuren dieses Superstars zu folgen. Die Tour beginnt im berühmten Stadion "Estadio de Argentinos Juniors", welches heute seinen Namen trägt. In diesem Stadion feierte Maradona sein Debüt als Profifußballer im Alter von 15 Jahren. Im Museum des Clubs, in dem auch einige der von Maradona errungenen Trophäen zu sehen sind, wird an diesen Meilenstein seines Lebensweges erinnert.

Nach seinem Tod wurde ein sogenanntes Santuario, ein "Heiligtum" eingerichtet, an dessen Eingang ein großes Wandgemälde mit dem Gesicht des Spielers zu sehen ist. Im Inneren dieses Heiligtums können Touristen u.a. abgegebene Fan-Geschenke betrachten. Nur wenige Meter von diesem "heiligen Ort" entfernt befindet sich das Maradona-Haus, ein Museum im Stadtviertel La Paternal, in dem Gegenstände aus dem alltäglichen Leben seiner Familie ausgestellt sind, die dem Besucher einen Einblick in die Atmosphäre und den Lebensstil Argentiniens der 80er Jahre vermittelt.

In den letzten Monaten sind Dutzende von Künstlern auf die Straße gegangen, um ihrer Bewunderung für Maradona Ausdruck zu verleihen. Spontan haben sie ganze Fassaden mit Abbildungen des Spielers versehen, die den bereits vorhandenen Bestand an Street Art zum Thema Maradona in Buenos Aires erweitern. Die Legende Maradonas lebt an zahlreichen Orten der argentinischen Hauptstadt fort. In den Stadtvierteln San Telmo, La Recoleta, La Paternal und La Boca sind farbenfrohe Wandmalereien zu sehen, die die Erinnerung an Maradona wachhalten.

Auf dieser Tour entlang der wichtigsten Lebensstationen Maradonas in Buenos Aires darf natürlich das Stadion Boca Juniors nicht fehlen, welches im Volksmund "La Bombonera" genannt wird. Hier kann der Besucher die Privatloge Maradonas sowie das Fanmuseum Museo de la Pasión Boquense besuchen, in dem ein ganzer Bereich den Erfolgen gewidmet ist, die Maradona mit diesem Club erzielte.

Vervollständig wird die Tour durch einen Besuch der Basílica del Santísimo Sacramento, in der Maradona seine erste Frau heiratete, und einige seiner Lieblingsrestaurants, darunter mehrere Pizzerien. Diese Rundfahrt ist nicht nur für Fußballfans gedacht, sondern auch für all jene empfehlenswert, die einige der spannendsten Momente der Geschichte Argentiniens an jenen Orten erleben möchten, an denen eine seiner größten (Fußball-)Legenden gewirkt und das Leben genossen hat.

http://visitargentina.site/en/

