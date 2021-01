VHOLA

Gegen Elektrosmog in Elektroautos

Peter Mertens investiert in israelisches Start-up VHOLA

Tel Aviv/Eppstein (ots)

Dr. Ing. Peter Mertens, Automotive Industry Veteran und Investor, hat sich an der Pre-Seed Phase des israelischen Start-ups VHOLA Labs (VHOLA) beteiligt und einen Sitz im Aufsichtsrat übernommen. Das Start-up entwickelt Lösungen zur Messung, Überwachung und Reduzierung elektromagnetischer Strahlung (electro magnetic radiation; EMR) in vollelektrischen oder hybriden Fahrzeugen. EMR wird im selben Maß zum Gesundheitsproblem, wie die Automobilindustrie die Elektrifizierung vorantreibt. Die Technologie von VHOLA bietet zwei Arten von Lösungen. Die eine wird ein Strahlungsdetektor zur Nachrüstung sein, der die elektromagnetischen Feldstärken in der Kabine misst und aufzeichnet. So können OEMs und Flottenmanager das elektromagnetische Verhalten ihrer Fahrzeuge laufend analysieren. Diese Lösung zielt zunächst auf B2B-Fahrzeuge wie Schulbusse ab. Die zweite Lösung soll bereits während der Konstruktion des Fahrzeugs integriert werden. Sie soll die EMR durch Regulierung des Energieflusses während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs kontrollieren. Der gesamte adressierbare Markt (total adressable market; TAM) wird auf 5 Mrd. USD bis 2025 geschätzt. Die Kerntechnologie ist zum Patent angemeldet.

"Viele smarte Hightech-Lösungen wie die von VHOLA kommen aus Israel", erklärt Peter Mertens. "Im Bereich der Elektromobilität ist VHOLA eine wichtige und vielsprechende Lösung zur Kontrolle elektromagnetischer Strahlung. Ich bin ein absoluter Befürworter der Elektromobilität, und gerade deshalb sollten wir uns unvoreingenommen mögliche Risiken durch nicht-ionisierende, elektromagnetische Strahlung ansehen und so weit wie möglich begrenzen."

"Wir freuen uns sehr über das Engagement von Dr. Mertens, da er eine absolute Autorität dank seiner Erfahrung als Entwicklungsvorstand verschiedener OEMs ist und über einschlägiges Wissen verfügt", erklärt Asaf Tsin, Gründer und CEO von VHOLA. "Dass es akuten Bedarf für solche Lösungen gibt, zeigen unsere Messungen mit einigen alarmierenden Ergebnissen für Elektroautos und Busse. Wir haben die Nachrüstungslösung bereits ausgiebig in Feldversuchen in israelischen Gemeinden mit einer Flotte von über 30 Fahrzeugen getestet, darunter Elektrobusse sowie vollelektrische und hybride Autos."

