Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Volle Kraft ins Jubiläumsjahr

KD startet mit neuen Events und vielen Überraschungen in die Saison 2026

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Köln (ots)

Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) startet in ihr Jubiläumsjahr: 2026 feiert das Traditionsunternehmen sein 200-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass dürfen sich Gäste auf besondere Veranstaltungen, neue Eventformate und zahlreiche Überraschungen freuen. Ein emotionaler Höhepunkt wird das große Festwochenende rund um die Kölner Lichter am 1. und 2. August sein.

Bereits seit dem 28. März finden die beliebten Panoramafahrten in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Cochem wieder täglich statt. Am 4. April nimmt die KD Flotte am Mittelrhein offiziell Fahrt auf - dann starten auch die Loreley- und Burgenfahrten ab Boppard und Rüdesheim. Mit Beginn der Hauptsaison am 25. April verdichtet die KD ihr Angebot weiter: Die Schiffe steuern das Siebengebirge wieder täglich (außer montags) an. Am Mittelrhein geht zudem das traditionsreiche Schaufelradschiff GOETHE erneut auf Nostalgiefahrt durch das UNESCO-Welterbe zwischen Koblenz und Rüdesheim.

KD modernisiert Flotte und startet neue Kooperationen

Auch hinter den Kulissen hat sich einiges getan. In den Wintermonaten hat die KD ihre Flotte gezielt weiterentwickelt. Das Eventschiff MS RheinDiamond (ex MS Jules Verne), das 2025 zur Flotte gestoßen ist, wurde auf einer niederländischen Werft technisch überholt und optisch neu gestaltet. Die für bis zu 1.000 Gäste zugelassene MS RheinFantasie präsentiert sich nach einem umfassenden Make-over in einem modernen, zeitlosen Interieur.

Weitere Maßnahmen betreffen mehrere Schiffe der Flotte - von neuer Salonbestuhlung auf dem Schaufelradschiff GOETHE bis hin zu modernisierten Besatzungsbereichen und neuen Freideckbelägen.

Im Jubiläumsjahr setzt die KD zudem verstärkt auf starke Partnerschaften. Gemeinsam mit der Sparkasse KölnBonn, die 2026 ebenfalls ihr 200-jähriges Bestehen feiert, sind verschiedene Aktionen geplant - sichtbar unter anderem durch ein Jubiläums-Branding an der MS RheinMagie.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Kölner Traditionsunternehmen Hardy Remagen wird weiter ausgebaut. So erhält die MS Willi Ostermann ein entsprechendes Branding. Darüber hinaus bringt Remagen seine gastronomische Expertise ein. In Kooperation mit der KD sind ausgewählte Produkte entwickelt worden, die perfekt zur KD passen und den regionalen Bezug unterstreichen. Geplant sind unter anderem eine 200-Gramm-Jubiläumswurst sowie eine eigens kreierte Currysoße, die auch bei der KD erhältlich sein wird.

Neue Eventformate auf dem Rhein

Der KD Eventkalender präsentiert sich 2026 so vielfältig wie nie. Neben etablierten Formaten wie Partyfahrten, All-inclusive-Abendfahrten und dem beliebten Sonntagsbrunch setzt die KD verstärkt auf neue Erlebnisformate. Zu den Highlights zählen die "Dinner & Dance Moments": Ein stilvolles Dinner-Event an Bord der MS RheinDiamond, bei dem Gäste ein saisonal abgestimmtes Drei-Gang-Menü genießen, begleitet von loungiger Musik und ausgewählten Getränken. Ideal für alle, die kulinarischen Genuss mit entspannter Partyatmosphäre verbinden möchten.

Neu ist auch der "Food Market" in Köln und Düsseldorf. Live zubereitete Speisen an verschiedenen Cooking-Stationen, trendige Drinks und DJ-Sounds sorgen für ein lebendiges, urbanes Flair.

Die "All White Party" macht den Rhein in Düsseldorf zur schwimmenden Open-Air-Location. Auf der MS RheinGalaxie feiern die Gäste in strahlendem Weiß zu mitreißenden Beats in einzigartiger Sommerkulisse - mitten auf dem Wasser.

Erstmals werden zudem Lounge-Abendfahrten in Mainz und Wiesbaden angeboten - ein Erfolgsformat der KD aus Köln, Düsseldorf und Bonn, das bei stilvoller Musik und besonderen Getränkespecials Gelegenheit zum Verweilen und Genießen bietet.

Großes Jubiläumswochenende im August

Ein besonderer Fokus im Jubiläumsjahr liegt auf dem ersten Augustwochenende. Am 1. August stehen die Kölner Lichter im Mittelpunkt. Aktuell sind noch Tickets für das gemeinsam mit dem DuMont Verlag aufgelegte Jubiläumsschiff MS RheinGalaxie erhältlich. Partyfans können auf MS RheinMagie mitfeiern.

Am 2. August lädt die KD unter anderem zu einem "Tag des offenen Decks" ein. Zudem steht eine exklusive Brunchfahrt von Köln nach Düsseldorf auf dem Programm. Im gesamten Fahrgebiet der KD dürfen sich Gäste an diesem Jubiläumswochenende auf besondere gastronomische Angebote, kleine Überraschungen und attraktive Ticketangebote freuen.

"Seit 200 Jahren sind wir eng mit den Menschen und den Städten am Rhein verbunden. Uns liegt sehr am Herzen, wirklich alle an diesem besonderen Jubiläum teilhaben zu lassen und ein Stück dieser Verbundenheit zurückzugeben", sagt KD Geschäftsführerin Nina Luig.

Besondere Merchandise-Artikel zum KD Jubiläum

Unter dem Motto #kdmoments erzählt die KD im Jubiläumsjahr ihre Geschichte auf vielfältige Weise: 200 Geschichten, Gesichter und Geheimnisse werden über verschiedene Kanäle hinweg erlebbar gemacht. Passend dazu dürfen sich Fans der KD auf ausgewählte Merchandise-Artikel wie Polo-Shirts, Kappen, Schlüsselanhänger und Baumwolltaschen freuen. Ergänzend erscheinen mehrere Jubiläums-Sondereditionen - darunter ein Jubiläumswein, eine "Gin de Cologne"-Edition und eine eigens entwickelte Currysauce. Die Welterbe Storybox Oberes Mittelrheintal erscheint in einer besonderen KD Jubiläumsedition.

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