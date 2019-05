Wirecard AG

Wirecard wickelt E-Commerce-Zahlungen für Apollo ab und fördert Unified Commerce sowie ein optimales Kundenerlebnis bei einem der größten deutschen Optiker

Apollo hat bundesweit über 860 Filialen

Aschheim, München (ots)

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, übernimmt ab sofort die gesamte Zahlungsabwicklung im E-Commerce-Shop von Apollo, einem der größten Optiker Deutschlands. Wirecard stellt somit den reibungslosen Zahlungsverkehr für Apollo im Hintergrund sicher und ermöglicht es, dass Kunden ihre Brillenfassungen, Kontaktlinsen und andere Produkte bequem und flexibel online bestellen, bezahlen und entweder zu sich nach Hause oder in die Filiale ihrer Wahl liefern lassen können. Damit treibt Wirecard die Digitalisierung des Optikgeschäfts weiter voran und unterstützt Apollo beim Ausbau des Unified-Commerce-Geschäfts.

Mit einem Jahresumsatz von 63 Milliarden Euro in 2018 und einem Wachstum zum Vorjahr von rund 10 Prozent ist der E-Commerce-Markt in Deutschland für Marken wie Apollo von hoher Bedeutung. Die Wirecard Lösung integriert sich nahtlos in den bestehenden Webshop und unterstützt alle von Apollo angebotenen Zahlungsmittel. Neben der Zahlungsabwicklung nach Anforderungen des PCI Security Standards durchlaufen sämtliche Transaktionen umfassende KI-basierte Risikomanagement-Prüfverfahren wie Betrugserkennung und 3D Secure.

"Wir helfen Apollo, nicht nur das Online-Geschäft weiterzuentwickeln, sondern auch ihre Kunden über alle Touchpoints hinweg zu erreichen", sagt Christian Reindl, EVP Retail & Consumer Goods bei Wirecard. "Wir wollen ein optimales Online-Erlebnis ermöglichen - das umfasst natürlich auch den Bestell- und Bezahlprozess im Internet plus die Lieferung an dem vom Kunden ausgewählten Ort. Wirecard ist Apollos Partner im Bereich der digitalen Finanztechnologie, der die Anforderungen des Unified Commerce versteht und bei der Prozessoptimierung unterstützt. Mit unserer maßgeschneiderten Lösung sorgen wir für einen reibungslosen und effizienten Zahlungsablauf und bieten einen Checkout, den Kunden von einem modernen Online-Shop erwarten."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Apollo:

Mit über 860 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 44 Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Online-Shop www.apollo.de eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an.

