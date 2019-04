Wirecard AG

Wirecard revolutioniert Payment und Banking für Händler und launcht Next Generation Financial Commerce Platform

- In fünf Minuten zum Online-Geschäftskonto mit Zahlungsakzeptanz für Händler - Sofortige Auszahlung von akzeptierten Zahlungen auf das Händler-Konto - Unterstützung der Zahlungsakzeptanz im E-Commerce und im stationären Handel - Sofortige Verfügbarkeit des Guthabens per Überweisung oder Debit-Karte - Jederzeit zusätzliche Liquidität über an Zahlungsvolumen gekoppelte Kreditlinie ("Merchant Cash Advance")

Der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie stellt heute die nächste Generation der Wirecard Plattform vor. Mit einer revolutionären Kombination umfassender Payment- und Banking-Services, die genau auf die Bedürfnisse von Händlern zugeschnitten sind, setzt Wirecard neue Maßstäbe bei der Digitalisierung von Zahlungen.

In fünf Minuten durchlaufen Händler einen vollständig digitalen Anmeldungs-Prozess und können sofort ihr Wirecard Geschäftskonto und Zahlungsakzeptanz im Internet sowie im stationären Handel einrichten.

Zukünftig können Händler sofort über ihre Umsätze verfügen - jede elektronische Zahlung eines Konsumenten, sowohl im Internet als auch im stationären Handel, wird dem Händler in Echtzeit auf sein Geschäftskonto gutgeschrieben. Per Überweisung und einer mit dem Geschäftskonto verbundenen Debit-Karte können Händler jederzeit und sofort über ihr Geld verfügen.

Liquidität ist das Lebenselixier eines Unternehmens - verknappt sich die verfügbare freie Liquidität, sind rasch alle geschäftskritischen Prozesse betroffen. Neue Analytics-Funktionalitäten der Wirecard-Plattform unterstützen den Händler bei der Liquiditätsplanung und der Analyse von Ausgaben und Einnahmen auf seinem Konto bei Wirecard.

Benötigen Händler kurzfristig zusätzliche Liquidität, stellt die innovative und an das elektronische Zahlungsvolumen des Händlers gekoppelte "Merchant Cash Advance"-Lösung von Wirecard eine innovative und unkomplizierte Finanzierungsmöglichkeit für Unternehmen dar. Abhängig vom bisherigen Zahlungsvolumen des Händlers und einer fortlaufend und in Echtzeit berechneten Umsatzprognose steht dem Händler stets eine Kreditlinie zur Verfügung, über die er mit einem Mausklick verfügen kann. Die Rückführung des Kredits erfolgt als Prozentsatz jeder über Wirecard abgewickelten Zahlungstransaktion und stellt somit eine geringstmögliche Liquiditätsbelastung für den Händler dar.

Susanne Steidl, Chief Product Officer bei Wirecard, sagt: "Die nächste Generation unserer Financial Commerce Platform ist für uns ein wesentlicher Meilenstein. Die Kombination aus Zahlungsakzeptanz und der Herausgabe von Konten- und Karten-Produkten ist revolutionär und bietet enorme Mehrwerte für Händler. Der bevorstehende Launch beweist unsere Vorreiter-Rolle und unseren Pioniergeist, Lösungen zu schaffen, die im Markt einzigartig sind."

Weitere Informationen: https://www.wirecard.com/next-gen/

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

