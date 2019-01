Wirecard AG

Wirecard stellt API-Management- und Developer-Portal für bestehende und Neukunden vor

Dank des zentralen Portals können Kunden schneller mit der digitalen Plattform von Wirecard arbeiten

Aschheim (München) (ots)

- Neukunden erleben die Wirecard-Technologie in Praxisszenarien und können damit die Integration optimieren - Anfangs für Wirecards Issuing-Lösungen konzipiert, werden die neuen Tools in Zukunft um die gesamten digitalen Finanztechnologien und -dienstleistungen des Unternehmens erweitert

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, stellt sein neues API-Management- und Developer-Portal vor. Damit können Kunden noch schneller und einfacher die digitale Plattform von Wirecard in ihre Umgebung integrieren sowie ihre bestehende Installation erweitern. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen eine neue Testumgebung für potenzielle Kunden an - dort können Interessenten in Zukunft die Funktionalitäten der Wirecard-Plattform testen, um sie effizienter zu implementieren. Dies erleichtert und beschleunigt für Unternehmen den Prozess, hin zu volldigitalen Lösungen.

Susanne Steidl, CPO von Wirecard, sagt: "Dank unseres neuen API-Management- und Developer-Portals können Kunden weltweit das gesamte Spektrum und Einsatzmöglichkeiten unseres digitalen Finanzökosystems einfacher kennenlernen und den Start der Lösung beschleunigen. Je früher sie die Technologie installieren und in ihre Umgebung integrieren können, desto schneller können sie von der Funktionalität profitieren und desto schneller können sie ihre Vorgänge vollständig digitalisieren."

Das API-Management-Portal ist ein umfassendes Tool zur Zentralisierung aller Wirecard-APIs, das das Onboarding von Kunden verbessert und beschleunigt und ihnen die Anbindung ihrer Systeme an das Wirecard-Ökosystem erleichtert. Darüber hinaus bietet das Portal einen "One-Stop-Shop" für alle relevanten Wirecard-Dokumentationen inklusive technischer Spezifikationen, Flussdiagramme sowie detaillierte Installations- und Integrationsanleitungen. Innerhalb des Portals stehen Entwicklern auch Vorlagen zum Download bereit. Diese vereinfachen die Nutzung der Wirecard-APIs zur Anpassung der Lösung an die individuelle Umgebung und die sich ändernden Anforderungen. Durch die Zentralisierung und Standardisierung der APIs lässt sich die jeweilige Wirecard-Installation leicht skalieren, indem Kunden neue Elemente des Ökosystems innerhalb des Tools einfach hinzufügen.

Das Wirecard-Developer-Portal richtet sich speziell an Entwickler in Unternehmen, die noch nicht mit Wirecard arbeiten. Es bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Wirecard-Installation in einer Sandbox-Umgebung effizient zu planen. Das Portal stellt zahlreiche Wirecard-APIs zur Verfügung, die innerhalb einer geschützten Umgebung heruntergeladen, installiert und getestet werden können. Unternehmen können in realen Szenarien erleben, wie ihnen die Wirecard-Lösungen helfen, ihre Strategien zur Digitalisierung voranzutreiben und ihr eigenes Kundenerlebnis zu verbessern. Entwickler werden zukünftig im Portal Open Banking-Applikationen ausprobieren können, die Zukunftsinitiativen wie PSD2 unterstützen. Das Developer Portal enthält Elemente wie einen Self-Service-Support Hub, eine Dokumentationsdatenbank sowie einen Produkt- und Implementierungs-Showroom, der das gesamte Spektrum des Wirecard-Ökosystems für digitale Finanztechnologie demonstriert.

Sowohl das Wirecard-API-Management-Portal als auch das Developer-Portal nutzen die OpenAPI-Spezifikation, die ein Industriestandard für alle Anwendungen ist. Durch die Nutzung dieses Standards ermöglicht Wirecard seinen Kunden, den gesamten Implementierungsprozess zu beschleunigen und die Anpassungszeiten von Wochen auf wenige Minuten zu reduzieren.

Weitere Informationen zum Wirecard API-Management- und Developer-Portal erhalten Sie auf dem Paris Fintech Forum - Europas größter Fintech-Veranstaltung - vom 29. bis 30. Januar in Paris. Susanne Steidl, CPO von Wirecard, wird hier unter anderem zukünftige Innovationen in der Finanzbranche diskutieren.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell