Aschheim (München) (ots) - Die namibische Staatsairline Air Namibia und Wirecard, einer der führenden Spezialisten für digitale Finanztechnologie, kooperieren künftig im Bereich Zahlungsabwicklung. Fluggäste der Air Namibia, die ihre Reise über die Webseite der Airline www.airnamibia.com oder über ein Reisebüro buchen, haben weltweit die Möglichkeit, diese per Kreditkarte zu bezahlen, zusätzlich zu Visa und MasterCard nun auch mit Diners / Discover und JCB. Wirecard übernimmt dabei die komplette Zahlungsabwicklung sowie das Risikomanagement.

Für die Zahlungsabwicklung lokaler Reisebüros weltweit setzt Air Namibia auf den Billing and Settlement Plan (BSP) von Wirecard sowie auf die Schnittstelle von IATA (International Air Transport Association). Dies ist das weltweit am weitesten verbreitete System zur einfachen Abwicklung der Ticketverkäufe von Airlines, wodurch Air Namibia den Ticketverkauf schneller und einfacher abwickeln kann. Um Urlaubern und Geschäftsreisenden zusätzlichen Komfort und mehr Auswahl bei der Online-Buchung zu bieten, implementiert Air Namibia ab sofort die Technologielösungen von Wirecard in beide Kanäle.

Eckart Reiche, Vice President Global Airline Sales bei Wirecard: "Wir freuen uns, mit Air Namibia eine weitere afrikanische Airline als Partner gewonnen zu haben. Mit dem zunehmenden Anteil an weltweiten Onlinebuchungen, insbesondere in einem so rasch wachsenden Markt wie Afrika, wächst auch der Wunsch der Kunden nach einer breiten Auswahl von Zahlungsmöglichkeiten. Diese können wir gemeinsam mit Air Namibia künftig realisieren."

Paul Nakawa, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Air Namibia: "Wir sind bestrebt, die Serviceerwartungen unserer Kunden stets zu erfüllen. Für unsere Kunden ist die Buchung von Tickets sowohl Online als auch in Reisebüros ein wesentlicher Service. Wir freuen uns daher, unseren Passagieren weltweit eine verbesserte Kreditkartenakzeptanz aus einer Hand anbieten zu können und damit den Buchungsprozess noch komfortabler zu machen."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Air Namibia:

Air Namibia ist die nationale Fluggesellschaft der Republik Namibia. Sie wurde 1947 unter dem Namen South West Air Transport gegründet und 1990 in Air Namibia umbenannt. Die Fluggesellschaft positioniert sich als Nischenanbieter für Inlandflüge in Namibia, den unmittelbaren regionalen Märkten von Südafrika, Simbabwe, Angola, Sambia und Botswana. Die Fluggesellschaft bedient auch das gesamte europäische Netzwerk via Frankfurt. Ab dem 29. Juni 2018 fliegt Air Namibia nach Nigeria (Lagos) und Ghana (Accra) und verbindet Westafrika mit dem südlichen Afrika. Das Engagement von Air Namibia im Bereich Servicequalität wurde von Skytrax World Airline Awards im Jahr 2017 mit der Auszeichnung als zweitbeste regionale Airline in Afrika ausgezeichnet. Weitere Informationen zu Air Namibia finden Sie unter www.airnamibia.de.

