Keine Lebensmittelverschwendung: Handwerksbäckerei produziert nur auf Kundenbestellung

Mit einem digitalisierten Produktionsablauf verhindert die Bäckerei Vestakorn Backwarenabfall

Backwarenabfall und die Retoure von nicht verkauften Backwaren ("Altbrot") sind in der Bäckerbranche ein großes Problem. Laut einer Studie des WWF gelangen bis zu 19% der in Deutschland produzierten Backwaren nicht an den Kunden, sondern werden zu Tierfutter, zur Energiegewinnung oder als Abfall weiterverarbeitet.

Dieses Problem der Lebensmittelverschwendung löst Vestakorn und lässt in der Produktion keinen Backwarenabfall entstehen. Da die Bäckerei nur auf Bestellung produziert, werden Rohstoffe nur dann verwendet, wenn das Endprodukt bereits vom Kunden bestellt ist. Eine Überproduktion ist damit ausgeschlossen.

Kunden können im Online Shop bestellen, dort sind alle Produktinformationen und Bilder einsehbar. Es gibt kein lokales Geschäft.

Alle Bestellungen werden täglich um 16:00 gebündelt und in der Nacht als Produktionsauftrag an die Backstube der Handwerksbäckerei weitergeleitet. Dort wird nur die bestellte Menge gebacken und am nächsten Morgen mit einem eigens entwickelten Verpackungsverfahren versandfähig gemacht.

Der Kunde erhält seine Lieferung, innerhalb Deutschlands, am zweiten Werktag nach der Bestellung.

Damit die Handwerksbackwaren über den Versandzeitraum frisch bleiben, hat Bäckermeister Marlon Lutze ein eigenes Verpackungsverfahren entwickelt. Auf diese Weise sind Handwerksbackwaren ohne zusätzliche Konservierungsstoffe bis zu 10 Tage haltbar.

Auch eine Lebensmittelverschwendung durch Retoure vermeidet die Bäckerei dank dem Versandservice DPD Food Express. Ist ein Paket nach zwei Zustellversuchen noch nicht beim Kunden, wird es vom Zusteller an die lokale Tafel gespendet. So finden alle produzierten Backwaren einen Abnehmer.

Über Vestakorn

Wir sind eine traditionelle Handwerksbäckerei und Konditorei. Unser Spezialgebiet liegt im Versenden von Handwerksbackwaren.

Brot, Brötchen und Feingebäck backen wir seit den 1950er Jahren nach bewährten Rezepten. Selbstverständlich mit selbst hergestelltem Sauerteig und mindestens 24h Teigruhe.

Um nachhaltig gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen, backen wir nur auf Bestellung.

