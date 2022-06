Swipe & Shop: Produkte zum Verlieben

anytips GmbH

Mainz

Finde dein Lieblingsprodukt mit nur einem Wisch. Like, dislike, speichere und teile Shopping-Tipps. Entdecke durch die neue Swipe & Shop Funktion kuratierte Produkt-Tipps.

Das Mainzer Start-up " anytips" ist eine Shopping Community mit Produkt-Tipps, Preisvergleich und Cashback-System. Die Swipe & Shop Funktion bietet Produktneuheiten, Bestseller und täglich neue Shopping-Tipps an.

Markiere deine Lieblingsprodukte mit einem Like und speichere deine Favoriten in Collections. Teile deine Produkt-Tipps mit deinen Lieblingsmenschen und inspiriere diese zum Kauf. anytips belohnt den Einkauf und die Produkt-Tipps (die einen Kauf auslösen) mit Cashback (Geld zurück). So profitieren beide Seiten von anytips.com

Der Preisvergleich greift auf über 350 Shops zurück. Die neue iOS (Download) und Google Play (Download) Apps sind ab jetzt verfügbar. Abonniere hier unseren Presse-Newsletter und erhalte vor allen anderen unsere Pressemitteilungen.

Über anytips: Die Social Shopping Plattform der anytips GmbH mit Sitz in Mainz bietet zusätzlich ein Affiliate-Programm, Live-Shopping und das QR-Code-Shopping an. Das Start-up wurde 2018 von Aidien Assefi (Gründer und Geschäftsführer) gegründet. Zu den Investor:innen zählen die zwei VCs ISB und ECK.ventures, sowie zwei Business-Angels.

Original-Content von: anytips GmbH, übermittelt durch news aktuell