Orthopädie Südstadt Hannover

Orthopädie Südstadt Hannover: Arztwechsel in der Praxis

HannoverHannover (ots)

Die orthopädische und sportmedizinische Arztpraxis in der Südstadt Hannovers verabschiedet zum Jahreswechsel den Praxisgründer Dr. George Frisch. Seinen Platz nimmt Dr. Jan David Dietzek ein.

Nach vier Jahrzehnten geht Dr. Frisch zum Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand. Die Übergabe der Praxis erfolgte seit 2013 durch den Einstieg von Dr. Albert Klages. 2016 wurde dieser Praxisinhaber und konnte von der langjährigen Erfahrung Dr. Frischs profitieren.

In der konservativ ausgerichteten Praxis wird auch in Zukunft die bewährte Arbeit fortgeführt und um neue Therapieoptionen erweitert. So bietet Dr. Klages seit zwei Jahren funktionelle Medizin bzw. Kinesiologie mit großem Erfolg an. Dr. Dietzek, der in den letzten Jahren als leitender Oberarzt im DIAKOVERE Friederikenstift das Zentrum für integrative Rehabilitation in Bad Münder/Hachmühlen leitete, wird einen osteopathischen Schwerpunkt einbringen. Dr. Klages freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Dietzek: "Mit seiner Unterstützung können wir die konservativen Therapieoptionen ausweiten. Neben der Osteopathie und der funktionellen Medizin bzw. Kinesiologie sind Akupunktur, Stoßwelle, Wirbelsäulenvermessung, Taping und wirbelsäulennahe Infiltrationen Teil unseres Leistungsspektrums. Außerdem die medizinische Trainingstherapie, die im Einzeltraining durch die Physiotherapeutin Frau Regina Alke in dem angegliederten Zentrum für Medizinische Trainingstherapie erfolgt."

Die Tradition der patientenorientierten Behandlung bleibt das Fundament der Praxis. "Wir haben großen Respekt vor dem, was Dr. Frisch geleistet hat [JD1] und wollen weiterhin den Fokus auf eine ganzheitliche individuelle Behandlung legen."

Im Rahmen des Ärztewechsels wird auch die Internetpräsenz aktualisiert und die Praxisräume bekommen einen neuen Anstrich.

Dr. Frisch steht den Zukunftsplänen positiv gegenüber: "Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Dietzek und Dr. Klages ausschließlich im Interesse unserer Patientinnen und Patienten handeln und übergebe die Praxis guten Gewissens in die erfahrenen Hände von Dr. Dietzek und Dr. Klages." Das bekannte Praxisteam bleibt vollständig erhalten und unterstützt die Ärzte weiterhin bei ihren Aufgaben.

Für weitere Fragen besuchen Sie gerne die Orthopädie Südstadt Hannover.

Pressekontakt:

Orthopädie Südstadt Hannover

Dr. Albert Klages & Dr. Jan David Dietzek



Hildesheimer Straße 102 - 104

30173 Hannover

Tel: 0511 80 85 25

Fax: 0511 88 64 02

info@orthopaedie-suedstadt-hannover.de

Original-Content von: Orthopädie Südstadt Hannover, übermittelt durch news aktuell